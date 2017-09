Periodista de ESPN: "A los mexicanos no nos interesa lo que hagan en Centroamérica"

El periodista de ESPN, Álvaro Morales, salió en defensa de los mexicanos horas después del comentario del seleccionado panameño, Adolfo Machado, en donde decía que los aztecas "se creen el último refresco del desierto".

Tales palabras picaron al presentador nacido en Nicaragua, hoy con nacionalidad mexicana, por lo que aprovechó durante el programa "Calla y Escucha" para desahogarse.

"Yo soy mexicano. No nací aquí, pero los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Lo voy a decir con todo respeto. A los mexicanos no nos interesa, no nos importa lo que hagan en Centroamérica. Suena a menosprecio -puede ser si usted quiere interpretarlo así-. La soberbia no viene de los jugadores, el exceso de confianza sí", comentó Álvaro con voz tajante.

TE PUEDE INTERESAR: BOLILLO GÓMEZ LE DA LA ESPALDA A LA SELECCIÓN DE PANAMÁ

El grupo de presentadores que lo acompañaron en el set, secundaron la opinión del mismo. Hasta ahí todo iba bien, pero la gota que derramó el vaso, fue el posteo del propio Morales en sus redes sociales al provocar a los internautas.

El tema del 'menosprecio' a las selecciones de la región fue el tema de debate en el programa. Esta es una captura del posteo del comentarista. Al menos 30 mil reproducciones alcanzó el video en Facebook.

"De niño me insultaban al decirme -pinche mexicano- ahora los chillahermanos me dicen -guatemalteco de mierda-. Mi padre pregunta en reclamo: -¿por qué nunca te dicen nicaragüense 'hijue-puta'?.... yo me cago de la risa. Mientras hablen de mí, me tengan en su mente y les importe lo que diga para escribirme, me pongo feliz. Numbers, baby, numbers. ¡Viva, México, cabrones!", decía el post del comunicador deportivo.





Follow @Witty_TB