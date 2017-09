Milton Josué, el hijo de Tyson Núñez comienza a seguir los pasos de su padre

Milton Josué Núñez Martínez de 18 años de edad sueña con vivir en primera persona la gloria que siente su padre Milton Omar "Tyson " Núñez, que a su 44 años sigue vigente con el San Carlos de Guatemala.

Milton Josué es ciudadano uruguayo, nació en ese país el 4 de julio 1999 cuando su padre era ídolo del Nacional de la Primera División charrúa.

Sin embargo, con el paso del tiempo regresó a Honduras con su familia y en el 2013 comenzó a abrirse paso en el mundo del fútbol mediante las categorías inferiores de Victoria desde la Sub-14 hasta la juvenil y ahora debutó en Segunda División.

"Llegué a Victoria por medio de mi primo Kevin Crisanto en el 2013, a la categoría U-14, Carlos Rosales fue mi primer entrenador que me utilizaba como mediocampista. Pero en el equipo de Segunda División que dirige el profesor (Raúl Martínez) Sambulá juego de lateral izquierdo", explicó.

Y agregó. "En Liga de Ascenso me siento presionado, el nivel de intensidad es mayor al que estaba acostumbrado, necesito más tiempo para adaptarme. Estoy jugando de lateral izquierdo que es más intenso que en el mediocampo donde es más físico y táctico, de lateral se corre más".

El vástago de uno de los crack del fútbol hondureño sueña con emular a su padre y triunfar en el mundo del futbol.

"Estoy consciente que de lateral no voy a anotar muchos goles como los que hizo mi papá porque lo mío es defender. Mi papá me dice que donde me ponga a jugar el técnico tengo que dar lo mejor, me dice que juegue relajado, que no me presione porque el rival sacará ventaja", expresó.

"Mi papá me dice que lo supere, pero será muy difícil hacerlo porque a cada lugar que llego toda la gente me habla de las maravillas que hacía en la Selección y Liga Nacional, me dicen que él y Carlos Pavón eran la alegría del pueblo hondureño, le daban alegrías al país", enfatizó.

Milton Josué contó que entre sus objetivos está salir al extranjero, pero antes sabe que debe ir paso a paso para destacar en Ascenso y luego jugar en Liga Nacional.

"Mi papá me regaló el primer par de tacos y un balón, siempre jugué con un balón. En cinco años me gustaría jugar en el extranjero. Si logro adaptarme a la Primera Dvisión voy a salir al extranjero porque siento que tengo capacidad. En Liga Nacional soy Marathón después de Victoria, me gustaría jugar algún día en Marathón".

Preguntado si pesa el nombre de su padre en la cancha señaló. "No siento pesado el nombre de mi padre pero sí con mucha presión porque la gente quiere que juegue como él y eso no se va a poder porque son características diferentes, pero me dice que no me deje llevar por los comentarios de la gente"

VENA DE DEPORTISTAS

Por su venas corre sangre futboleRa tomando en cuenta que es sobrino del seleccionado Oscar Boniek García y del volante de Real España Darixon Vuelto.

"Admiro a mi tío Oscar Boniek, cada vez que ingresa a la cancha le cambia el ritmo a la selección, es mi tío y me aconseja mucho. Vengo de una gran generación de futbolistas porque Darixon Vuelto es mi primo".

PROFESIÓN ACADÉMICA

Núñez recuerda que desde niño sus padres siempre le exigieron combinar el fútbol con el estudio. "Gracias a Dios logré graduarme en la escuela bilingüe Santa Teresa en la carrera de Humanidades, pero en el futuro aspiro a la profesión de ingeniería mecánica", confesó.

Sobre el problema de Victoria en el vigente torneo de Apertura donde registra tres derrotas en igual cantidad de partidos manifestó.

"El problema de Victoria es que la mayoría somos muy jóvenes, nos presionamos más porque no estamos acostumbrados a trabajar con tanta intensidad. Nos estamos adaptando al ritmo del juego, pero el profesor nos dice que todos tenemos la misma responsabilidad sin importar jóvenes o viejos".

LO DIJO

"El gol que recuerdo de mi padre y que será imborrable es el que le metió de chilena a Panamá con la Selección, eso me hace sentir muy orgulloso"

Lamentablemente no he podido volver a Montevideo, estuve poco tiempo después de mi nacimiento algunos meses, pero me encantaría regresar algún día".

OPINA

"Es un buen jugador, pero primero le digo que siga con sus estudios porque la carrera del futbolistas es corta. Con mi esposo hemos vivido momentos felices a través del fútbol pero también tristes por las lesiones, no quisiera eso para mi hijo".

Sholy Martínez - Madre