Marathón salió muy molesto con el trabajo arbitral ante Motagua

Marathón perdió por la mínima diferencia ante el Motagua en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua y al final del juego directivos y cuerpo técnico mostraron su malestar con el trabajo de Nelson Salgado que en su punto de vista no sancionó dos claros penales para los Verdolagas.



El primero en alzar la voz fue el estratega Héctor Vargas que atendió a la prensa para dar su punto de vista y atacar de manera fuerte al Motagua por todos los favores arbitrales que ha recibido en su punto de vista.



"Fue un partido intenso donde generamos algunas situaciones de gol, pero como siempre esto no es nuevo en la Supercopa un gol con la mano hoy no nos pitan dos penales pero bueno ya sabemos que hay un personaje ahí que en el seguro hizo tanto desfalco manejando acá, los árbitros la verdad que este fútbol no va para más", dijo Héctor Vargas.



El estratega argentino no quiso responder ninguna pregunta más a la prensa deportiva y solo lanzó una frase más y se marchó del estadio Carlos Miranda. "El otro día fue Geovanny Mendoza y ahora ahora dos penales sinceramente muchachos este fútbol no va para más, eso es todo lo que voy a decir", aseguró.



Por su parte Rolin Peña tampoco perdió la oportunidad para cuestionar a Nelson Salgado árbitro central del duelo donde Marathón cayó 1-0 contra Motagua.



"No es lo que esperábamos en el resultado en una cancha difícil para ambos, pero creo que otra vez la jerencia arbitral tuvo que ver, un penal claro que no sancionó y no entiendo por qué, sentí muy permisible su accionar", indicó Rolin Peña.



Y agregó: "Hay contacto contra Júnior y no comprendo por qué no lo pitó. Marathón estuvo bien un equipo con bastante jóvenes que va un trabajo bien encaminado logramos poner en aprietos a Motagua, pero lastimosamente el árbitro se volvió a equivocar".



Además el vicepresidente de los Verdes lamentó no poder llevarse al menos un punto por los errores de Nelson Salgado. "Hoy claramente se equivocó en contra de Marathón soy contundente en mis palabras y nos hizo perder al menos un punto", comentó Peña.