Municipal pierde su invicto, pero sigue líder en la Liga de Ascenso de Honduras

La Liga de Ascenso continúo su actividad sabatina con el desarrollo de ocho partidos en diferentes cachas a lo largo del país, donde destaca los triunfos de algunos equipos que no habían podido sumar un triunfo.

La sorpresa de la jornada la dio el equipo Atlético Municipal de Santa Cruz de Yojoa, luego que su propio estadio Alex Pineda Chacón, no pudo y cayó 0-1 ant el París FC, pero sigue de líder del grupo C.

Mientras que el más cercano perseguidor del equipo de Santa Cruz, el Atlético Limeño en el estadio Milton Flores de La Lima, venció 1-0 al Brasilia y se ubicó en la segunda posición con ocho puntos.

Por su parte, el Villanueva FC y el Parrillas One no pudieron pasar del empate 1-1 en el estadio José Adrián Cruz y con ellos se quedan de quinto y sexto del grupo C.

La actividad también continuó en el estadio Carlos Miranda,donde el Comayagua FC venció 3-0 al Atlético Choloma y con ellos sumó sus primeros tres puntos del torneo.

Por el grupo A, los partidos que se desarrollaron este sábado fue entre el Victoria y el Tela FC. La jaibas siguen de capa caída y cayeron 0-1, por lo que siguen sin sumar en tres fechas.

Mientras que en el estadio Julio César Galindo de Roatán, el Dortmund FC supo aprovechar su localía y venció 3-2 Social Sol y con este resultado sumó sus primeros tres puntos.

Luego en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, el Estrella Roja sumó su primer triunfo en su debut al vencer 1-0 INFOP con gol de Gerson Ruiz a los 58 minutos.

El cierre de la jornada de hoy se dio en el estadio del Birichiche, donde el Valencia y el Gimnástico se dieron cita y no pudieron pasar del empate 1-1.