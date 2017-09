Hugo Sánchez sugiere salida de Osorio y anticipa Mundial difícil para México

Follow @kelvinDIEZ

El mexicano Hugo Sánchez, quien dirigió a la selección mexicana de 2006-08, sugirió la salida del actual técnico del Tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio y aseguró que, de seguir el mismo cuerpo técnico, México no obtendrá buenos resultados en la Copa del Mundo Rusia 2018.

"No tenemos ni estrategia ni táctica, no hay una confianza plena, ojalá que se dé el cambio en el grupo de trabajo. Si todo sigue, igual habrá pocas esperanzas", declaró Sánchez en una entrevista que publicó este domingo el diario deportivo "Esto".

El "Pentapichichi" aseguró que fue por la calidad de los jugadores y no por el trabajo del técnico colombiano que México logró asegurar su pase a Rusia 2018 al vencer por 1-0 a Panamá en la séptima jornada de la eliminatoria de la Concacaf.

"Me gustó el resultado (contra Panamá), se ganó, los tres puntos sirvieron para clasificar, pero las formas fueron las que no me agradaron. El plantel sigue sin tener estilo", apuntó.

Con el triunfo ante Panamá, México se mantuvo invicto y llegó a 17 puntos, de 21 posibles, y es seguido de Costa Rica con 14 y está a nueve de distancia de Estados Unidos y Honduras, tercero y cuarto, con nueve puntos por disputar, mientras que Panamá es quinto con siete y Trinidad y Tobago sexto con apenas tres puntos.

Sánchez dijo que "a pesar de la dirección técnica", los jugadores sacaron adelante el compromiso y hay que "estar agradecidos con ellos".

En ese sentido, el exgoleador del Real Madrid comentó que cuando no hay una dirección técnica adecuada los jugadores con los que sacan a flote los compromisos. "Ellos han hecho que la Selección clasifique".

Pero "Hugol" no tuvo reservas y se fue directo contra el trabajo del estratega colombiano

"Lamentablemente, si se mantiene este grupo técnico, los resultados no serán favorables en el Mundial, no dan confianza. En la Concacaf nos enfrentamos a otros planteles, pero en la Copa del Mundo hay cuadros de un nivel más alto", sentenció. EFE