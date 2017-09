Carlos Restrepo: "Se vio a un Olimpia muy atropellado"

El entrenador de Olimpia, el colombiano Carlos "Piscis" Restrepo, no justificó la derrota de la reprogramada jornada 3 contra Real España (2-0) y consideró que esta no fue a raíz de las ausencias que tiene por la última convocatoria de la Selección de Honduras para jugar con Trinidad y Tobago (triunfo 1-2) y Estados Unidos.



"La verdad vinimos con mucha ilusión con la gente que teníamos, independientemente de la reprogramación; vinimos con este grupo queriendo conseguir los tres puntos, pero tuvimos en frente a un gran rival que quiso imponer su ritmo, solo hubo lapsos del partido en los que Olimpia emparejó. Real España trabajó con la comodidad del 1-0, de jugar en casa", analizó en rueda prensa de el "Piscis".

Pero más allá de la superioridad de la Máquina, Restrepo lamento aspectos que ellos dejaron de hacer "cuando una característica que uno quiere no aparece se resiente el colectivo, hoy de alguna forma aconteció eso. El equipo empezó a ser muy intenso, pero a más velocidad empezó a perderse la técnica y se vio a un Olimpia muy atropellado".



El DT cafetero considera que no usar a Javier Estupiñán fue una decisión expresa de él, merced a qué "hemos hecho juegos con los delanteros que salíamos, pensábamos que con el planteamiento del España nos iban a dejar espacio. Lo de Estupiñán era una posibilidad, de pronto con la presencia física, pero el juego no nos dio esa posibilidad", indicó.

No tener a los seleccionados no cree el timonel sudamericano que les haya perjudicado, ya que venían trabajando bien con el grupo completo: "Las ausencias no porque viene una idea, acá somos un cuerpo técnico completo y vamos trabajando sobre la misma idea de juego, en cuanto al tema del ataque salimos con jugadores no potentes ni de juego aéreo sino de movilidad", expuso.



Cerrando, el "Piscis" Restrepo manifestó que "es difícil estar en dos torneos a pesar de que la nómina es amplia", aún así dice que "hay algunos muchachos que han llegado y hay otros que no han tenido regularidad".