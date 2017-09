Las alternativas que le plantea Carlos Prono a Pinto para el juego ante Estados Unidos

Carlos Prono

Hay veces que el cómo no es tan importante en el futbol, hay momentos en lo que realmente cuenta es estrictamente es el resultado.

Honduras en su visita a Trinidad y Tobago, doblegó 2-1 al anfitrión, y con este resultado dejamos ya fuera de competencia a los caribeños, pasamos a zona de repechaje, y con la gran oportunidad de acceder en forma directa a la tercera posición si el día martes se vence a Estados Unidos.

Por fin Pinto dejó de recurrir a la línea de cinco y pasar a línea de cuatro defensas. Por fin Pinto se dio cuenta que Alex López, con confianza, es el mejor volante creativo de Honduras.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA HEXAGONAL DE CONCACAF

¿Qué es lo que no apruebo del profe?, que juegue con un solo punta, que esos tres hombres de punta que él dice no son tan así, se vio mal Antony Lozano solo y se vio mal Carlo Costly solo. Ambos, al no tener contacto con el balón se desesperan y bajan hasta la mitad de cancha para poder generar algo, es por eso que Lozano le dio un pase de gol a Quioto, cuando la verdad tendría que ser al revés.

Creo que en los pocos minutos que entró Boniek García demostró que debe ser el titular de esta escuadra. Otro que realmente tiene jerarquía de selección es Alfredo Mejía, no le pesa la camiseta ni las circunstancias del partido.

Flojitos Félix Crisanto, Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre en defensa.

Bien Romell Quioto por su banda izquierda, flojito Alberth Elis a pesar de convertir un gol, pero insisto, Boniek García es más hoy que la 'Panterita'.

Entonces: ¿Por qué se ganó?, simple, esta selección de Trinidad y Tobago no existe, desde su portero que denota inseguridad en cada intervención, hasta su último delantero, por algo están últimos y con un solo triunfo en 7 juegos con 6 derrotas.

Jorge Luis Pinto tiene la gran chance de dejarnos por fin en una zona de privilegio. Para eso tiene que poner lo mejor que tenga.

ASÍ ARMO MI EQUIPO:

Boniek, Mejía, Claros y Quioto deberían de ser los cuatro del medio; Lozano y Costly aparecer desde el arranque; 'Mango' Sánchez en lugar de Emilio y Beckeles por Crisanto.

Otra alternativa sería Maynor por la izquierda y Leverón como defensa central por la izquierda.

Es el dia D, hay que ganar para meter presión de una buena vez. Jugaremos en nuestra casa con un estadio a reventar.

Hoy se recuperó la fe y confianza, no nos permitamos salir defraudados. No siempre se te presenta un panorama tan beneficioso como este.

Felicidades muchachos y cuerpo técnico, estamos cerca, de por lo menos, trabajar tranquilos hasta octubre.

Hasta la próxima