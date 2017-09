Osorio promete que México "dará todo" para ganar en Costa Rica

El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, afirmó hoy que su equipo "dará todo" para vencer mañana en la eliminatoria mundialista a Costa Rica, un equipo al que destacó su juego colectivo.



"Estamos muy contentos porque cumplimos uno de nuestros objetivos (clasificar al Mundial de Rusia 2018). Ahora vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para lograr los otros", declaró Osorio en una conferencia de prensa.



La selección mexicana realizó hoy el reconocimiento del campo del Estadio Nacional de San José, donde mañana se jugará el compromiso a las 20.00 horas (02.00 GMT del miércoles).



"Es muy gratificante ser parte de este gran grupo de seres humanos y de los buenos numeros que tiene la selección. En cada partido daremos el cien por cien para intentar ganar", aseguró el seleccionador.



Osorio comentó que México se toma cada partido "como el más importante" y que no dejará de apostar por "una propuesta valiente de ir a buscar todos los juegos".

PRENSA ESPAÑOLA DESTACA EL NIVEL DE KEYLOR NAVAS EN LA ACTUALIDAD



El colombiano analizó que Costa Rica llega con mucha motivación tras derrotar a domicilio el pasado viernes a Estados Unidos por 0-2 y subrayó las cualidades del equipo 'tico'



"Costa Rica es un equipo que como colectivo tiene comportamientos muy marcados: Una defensa sólida, de buen juego aéreo; volantes laterales que van muy bien al ataque; medios centros de alto nivel; un Bryan Ruiz de mucho talento, Christian Bolaños muy bueno en el uno contra uno y Marco Ureña que es un gran goleador", detalló.



Para Osorio, el partido de mañana será "muy difícil" ante una Costa Rica de la que destacó la madurez, ya que "le da un plus muy importante para tener la buena eliminatoria que están cumpliendo".



El guardameta Guillermo Ochoa, aseguró que los partidos contra Costa Rica "nunca son sencillos" y que eso es un reto que le gusta a los futbolistas mexicanos.



"Costa Rica es un equipo que basa mucho su juego en el colectivo con jugadores muy capaces en cada línea. Esperamos un partido difícil, ellos con sus objetivos y nosotros con los nuestros", manifestó Ochoa.



El portero defendió el trabajo del equipo y el cuerpo técnico pese a las críticas de la prensa de su país dirigidas al nivel de juego y a las constantes rotaciones que aplica el entrenador.



"Creemos en nuestra capacidad y en nuestro cuerpo técnico que es lo que cuenta", apuntó.



Sobre las comparaciones que hacen ciertos medios de comunicación entre él y el costarricense del Real Madrid Keylor Navas, Ochoa dijo que cada jugador defiende a su selección y que no existe ninguna rivalidad especial.



"Como jugadores no debemos caer en esas provocaciones. Respeto a Keylor, lo admiro, lo ha hecho de maravilla y merece estar donde está", puntualizó.