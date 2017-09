Panamá llega con necesidad de ganar para volver a la zona de clasificación

Panamá saltará este martes en la cancha del estadio nacional Rommel Fernández en busca de una victoria que le devuelva a la zona de clasificación para el Mundial de Rusia a expensas de una selección de Trinidad y Tobago que, sin menos opciones, se siente menos presionada y sabe que puede hacer daño.



A falta de tres jornadas para el fin del hexagonal final de las eliminatorias de la Concacaf, los istmeños no tienen mucho margen y solo los tres puntos le permitirán llegar con vida a la última fase de la liguilla.



Los panameños, a los que les cuesta ganar en casa en estas eliminatorias, también buscarán su primer triunfo en esta fase ante el fuerte equipo caribeño.



En cinco partidos de eliminatorias mundialistas Panamá no le ha podido ganar, ni marcar goles a los Soca Warriors, que el 24 de marzo pasado se impuso por 1-0 en Puerto España.



El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez anunció el viernes pasado, poco después de caer ante México por 1-0, que está dispuesto a renunciar si la Roja no gana mañana.

Empleará su habitual dibujo táctico con 4-4-2.



La derrota ante México sacó a Panamá de la zona de clasificación de la Concacaf, que distribuye tres plazas directas para el Mundial de Rusia y el derecho al cuarto a jugar una repesca con un rival asiático.



La selección de Trinidad y Tobago llegó el domingo a Panamá, mientras que la de Panamá permaneció en México y solo arribará al país esta noche.



México, primer clasificado de la región para el próximo Mundial, lidera el hexagonal con 17 puntos.



Le siguen Costa Rica con 14 unidades, igualados con 8 Estados Unidos y Honduras. Panamá ocupa el penúltimo puesto con 7 y Trinidad y Tobago cierra con 3.



Alineaciones probables



Panamá: José Calderón; Román Torres, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Luis Ovalle; Gabriel Gómez, Edgar Joel Bárcenas, Aníbal Godoy, Alberto Quintero; Blas Pérez y Gabriel Torres.



Seleccionador: Hernán Darío Gómez.



Trinidad y Tobago: Jan-Michael Williams; Aubrey David, Joevin Jones, Sheldon Bateau, Nathan Lewis; Kenwyne Jones, Kevin Molino, Curtis Gonzales, Mekeil Williams; Jamille Boatswain y Hachim Arcia.



Seleccionador: Dennis Lawrence.



Árbitro: el costarricense Henry Bejarano.



Estadio: Nacional Rommel Fernández, con capacidad para 35.000 espectadores.