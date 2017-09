¡Nerlyn Membreño se convierte en nuevo técnico del Honduras Progreso!

Nerlyn Membreño, de 45 años de edad, es el nuevo técnico de Honduras Progreso en sustitución de Wilmer Cruz, quien no seguirá tras los malos resultados.

El estratega se integra este miércoles para firmar su respectivo contrato por un año y en horas de la tarde realizará su primer entrenamiento de cara al partido del próximo domingo contra el Vida en La Ceiba.



"Ya teníamos pláticas adelantadas con la dirigencia de Honduras Progreso, mañana (miércoles) me integro al equipo, la directiva me llamó para ofrecerme la dirección técnica del equipo y acepté, era la oportunidad que estaba esperando, dirigir en Liga Nacional como técnico", explicó.

Y añadió. "Gracias a Dios se dio la oportunidad, no es fácil porque los dirigentes no me han visto como técnico principal por eso agradezco la confianza del presidente Elías Nazar, espero no defraudar. Primero quiero ver el plantel, lo conozco de afuera pero quiero verlo para después tomar las decisiones necesarias que ayuden a mejorar el rendimiento".



El técnico capitalino tendrá la oportunidad de dirigir por primera vez como técnico titular en la primera división, tomando en cuenta que anteriormente fue asistente del argentino Héctor Vargas en Olimpia, además estuvo como principal en las reservas



"Quiero ver el plantel, ver algunas cosas que conozco de afuera. Estoy motivado porque voy a ser técnico titular, con Olimpia me tocó ser asistente del primer equipo y titular en reservas, ahora tengo un reto muy importortante, espero trabajar lo mejor posible para que lleguen los mejores , enfatizó.



Preguntado sobre su equipo de trabajo expresó. "No tendría ningún inconveniente trabajar con el resto del cuerpo técnico que está actualmente pero eso lo definiremos con la directiva cuando esté en El Progreso. Los directivos están manejando este tema. Lo importante es que Honduras Progreso jugará como lo ha venido haciendo, respeto la mística del equipo, lo que ha hecho en los últimos años, sólo me toca adaptar algunas cosas".



Real Sociedad con los "colochos" hechos

El ex integrante de Olimpia, Victoria y Atlético Olanchano confesó que también había recibido ofertas de la directiva de Real Sociedad de Tocoa quien se quedó sin técnico, tras la renuncia ayer de Carlos Martínez, sin embargo ya había depositado su palabra al presidente ribereño Elías Nazar.



"El objetivo es clasificar a la liguilla para pelear por el título, no vamos a ser mezquinos y desconocer que siempre ha estado peleando entre los grandes y seguirá por ese camino. También me llamaron de Real Sociedad pero no acepté porque había llegado a un acuerdo con Elías Nazar y no me gusta quedar como irresponsable", concluyó.