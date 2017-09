Comentarista de Fútbol Picante: "Honduras lamentablemente no tiene calidad"

Luego del empate de Costa Rica ante México por la hexagonal de Concacaf, el comentarista azteca José Luis "Chelis" Sánchez de la cadena ESPN conversó en exclusiva con Diez y dio su opinión sobre el rendimiento de la selección de Honduras.

"Chelis" no se guardó nada y fue directo cuando le consultamos sobre el rendimiento de la "H" en la hexagonal de Concacaf.

"Honduras lamentablemente no tiene calidad, si no tiene calidad no puede hacer nada, tiene que hacer partidos totalmente sistemáticos y en un error se rompe todo", comentó Sánchez a Diez.

Sobre el cierre de la hexagonal Sánchez mencionó que ve a México cerrando como líder, Costa Rica segundo y Estados Unidos en el tercer puesto.