Hondureños evacúan Miami ante la llegada con furia del huracán Irma

La llegada del huracán Irma, que promete arrasar con todo lo que encuentre en su camino, ha hecho que las autoridades en La Florida recomendaran a sus residentes abandonar sus hogares y buscar sitios seguros donde puedan estar a salvo. Declararon estado de emergencia desde el jueves por la mañana.

Miami, una de las ciudades con más hondureños, está amenazada por Irma ya que aquí tendría su mayor impacto por lo que la mayor parte de residentes han decidido marcharse a otros estado y evitar una desgracia ya que el gobernador Rick Scott adelantó que una vez llegue Irma será difícil poder rescatarlos.

Copán Álvarez, destacado periodista catracho de la cadena Telemundo ha seguido todas las instrucciones y se fue de Miami rumbo a Nueva York donde esperará a que todo el peligro pase por el estado de La Florida, se marchó junto a su familia al igual que la mayor parte de sus compañeros en el trabajo que también buscaron otros estados.

"En toda la Florida el tema es preocupante, está alarmada toda la población, hay mucha gente evacuada en todas las zonas, da la impresión que pegará de lleno en Miami, sobre todo por el sur. La ciudad está desolada salvo algunos lugares donde hay gasolina o supermercados, de momento no es una situación caótica, pero sí se espera lo peor", relató Copán Álvarez.





Filas interminables en las diferentes autopistas de Miami, todos quieren salir.



Además menciona que la empresa para la cual labora lo mandó a otra ciudad debido a que sus labores no pueden detenerse: "Mucha gente ha decidido irse, los que pueden, en lo particular me tienen que mandar Connecticut porque la programación tiene que continuar y vamos a los estudios de allá para transmitir los partidos de la Liga Premier y demás programas, es un tema delicado y hay mucha nervios y expectativa en lo que pueda pasar", comenta a DIEZ.

La llegada de este potente huracán que entrará en categoría cinco y que ha arrasado a varias islas del caribe, tiene prevista su entrada a la Florida a primeras horas del fin de semana poniendo en riesgo las localidades de Homestead y Florida City, así como a suburbios al oeste de la ciudad de Miami, según han informado Centro Nacional de Huracanes.

También la bella presentadora hondureña Ana Jurka, también de Telemundo, ha tomado sus precauciones necesarias junto a su familia y se fue de Miami. "Como niña buena. Seguí todas las instrucciones de las autoridades y estoy lista para Irma. Ahora tranquila acompañando al grindio a llenar su carro de gasolina. Espero estén todos preparados y que Dios los guarde! Abrazooooo!!!!", publicó en redes sociales.

Cientos de autos en gasolineras antes de partir de la ciudad a otros estados.

Se espera que este fenómeno natural entre a Miami con ráfagas de más de 200 kilómetros por hora y tormetas que probablemente inunden la ciudad tal como hizo recientemente Harvey a su paso por Texas.

Amplios sectores de los condados de Miami-Dade y Broward, en el sur de Florida, recibieron órdenes de evacuación obligatoria.

Carmen Boquín, que recientemente estuvo en San Pedro Sula cubriendo el partido entre Honduras y Estados Unidos por la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018, también dejó Miami para estar a salvo.

Cabe destacar que Irma es el huracán más potente de la historia en formarse en mar abierto y al este de las Antillas Menores.

Además la bloguer Ana Alvarado, mejor conocida como Liptickfables también se encuentra en el estado de Maryland realizando algunas labores y revela que el área donde vive en Miami todavía no hay orden de evacuación.

"Estamos contestarnados porque en 17 años viviendo en Estados Unidos nunca había vivido tanta urgencia de parte de la gente. Es una amenaza grande, todavía en nuestra área no nos han dicho que hay que evacuar, pero es por una diferencia de 10 avenidas, estamos pendientes hasta mañana a ver si nos toca, acá lo importante es estar sanos y salvos porque lo material se puede recuperar. Para mi gato tengo hasta una jaula su nos toca porque no lo vamos a dejar. Le pedimos a Dios que nos proteja y que no hayan muertes", dijo Alvarado.