Héctor Vargas sobre Real España: "Tenemos más presión cuando jugamos en el Yankel"

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, habló del que será su primer clásico sampedrano ante Real España este sábado (7:00PM).

El entrenador argentino manifiesta que su equipo no reporta bajas. Además mencionó que ante los aurinegros recupera a Justin Arboleda, Juan Josué "Rambo" Rodríguez y también al volante Mario Berríos.

Ya estamos preparando el partido del fin de semana, viendo los muchachos que vienen de la Selección para ver en qué condiciones están, observando también a los seleccionados del rival, estamos en la quinta fecha, falta mucho por jugar y por disputarse el campeonato es un partido importante y tenemos que estar con todo.

¿Cómo se siente en su primer clásico sampedrano?

Bien, el hecho de haber vivido el clásico de Tegucigalpa da la pauta de cómo son esta clase de partidos, incluso los partidos Olimpia-España son partidos duros.

¿Le pesará a Marathón la paternidad de no ganarle cinco partidos seguidos al Real España?

Todavía no lo puedo decir, sí será difícil ganarle, nosotros no podemos perder, hay que manejar bien el partido, considerando que el rival tiene muy buenos jugadores, por ahí no estará Cardozo pero tienen a Tejeda, el mismo "Chino" López y a Zalazar.

¿Cuenta con todo el plantel para el clásico?

Tenemos todo el plantel, el regreso de "Rambo" que está en buenas condiciones, también Mario Berríos que increíblemente se ha recuperado y está con condiciones de poder jugar. Arboleda ya está habilitado, el único que no se incorporó hoy, pero que regresa mañana es el portero José Calderón, que viene de jugar con la selección de Panamá en las eliminatorias.

¿Qué tan importante es ganarle al Real España?

En primer lugar no te garantiza que seas campeón, pero no puedo ser hipócrita y decir que no me gustaría quedar en primer lugar, pero no es determinante el ganar y quedar en los primeros lugares, falta mucho para que concluya el torneo.

El nombramiento de Nerlyn Membreño en el Honduras Progreso ¿qué le parece?

En el partido que tiene que le vaya muy bien, pero cuando ya le toque con nosotros que lo pierda. Es un buen técnico y es muy bueno para dirigir, espero que le vaya muy bien.

¿En su estadía en Honduras, cómo le ha ido contra Real España?

Dentro de todo le hemos ganado, la verdad no tengo todas las estadísticas, pero todos los juegos son diferentes, hay que jugarlos, ahora me toca enfrentar el clásico con Marathón y espero que se repitan las posibilidades. Cada vez que uno juega un partido es muy diferente y hay que tratar de enfrentarlo de la mejor manera.

¿Quién llega con más presión?

Los dos equipos tenemos la presión, pero más el local, porque la localía se tiene que respetar, nosotros tenemos más presión cuando jugamos en el Yankel por el hecho de estar en casa y en este momento el local Real España.

A pesar de no haberse incorporado hoy José Calderón ¿será el portero titular?

Es que viene siendo el titular hasta de la selección y es un portero que anda jugando muy bien y es sin duda alguna el que jugará el sábado ante Real España.

¿Ya analizó bien al Real España?

A todos los equipos, no podemos descuidarnos, sabemos cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes.