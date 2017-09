Carlos Prono: "Por favor señor Pinto, no quiera venir a engañarnos"

DIEZ

Todo vuelve a la triste y cruda realidad. Luego de un esperanzador resultado ante Trinidad, todo vuelve a la cruel realidad al empatar ante la selección de Estados Unidos.

Si bien el juego ante los caribeños distaba mucho de una extraordinaria presentación futbolística, el resultado maquillaba el accionar y los 3 puntos eran realmente lo que más nos importaban.

Día martes 3:36 pm estadio Olímpico, como era de esperarse muchísimo público alentando a la bicolor.

El trámite del partido como era de esperarse fue lento debido a las altas temperaturas y el exceso de humedad, algo que los gringos sufrieron y mucho, lo que no quiere decir que nuestros futbolistas no lo hayan resentido.

Pero afortunadamente para nuestras aspiraciones una genial habilitación de Alex López, sumado a la efectividad y gran concreción de Quioto hizo que nos fuéramos al descanso con el marcador a favor.

Inicio de la segunda mitad, el panorama era aún más alentador que en la primera mitad, Honduras con más espacio para la contra y un Estados Unidos muerto físicamente y hasta podríamos decir anímicamente.

Pero vienen los cambios y ahí se viene todo abajo.

Sale Quioto que estaba haciendo estragos por su banda izquierda, entra Bonieck Garcia por un sector del cual no es habitual en él, pone a Costly y saca a Alex López, el único futbolista con generación de juego y el que más entiende al Cocherito, con este movimiento hace que Lozano baje hasta la mitad de la cancha para hacerla de armador, pero el cambio que llama más la atención es el ingreso de Jhony Palacios para retomar a la fatídica y mal vista línea de 5, y por favor señor Pinto, no quiera engañarnos diciendo que lo hizo para adelantar líneas, fue un cambio estrictamente defensivo y con el cual hizo y mando un mensaje a los de EEUU que ya estábamos solo para aguantar.

A partir de ese instante, al no existir un jugador que presionara a los volantes de USA estos comenzaron a lanzar balones al área, y el balón, que hasta ese instante era propiedad nuestra comenzó a ser monopolizada ellos.

Con este panorama, ellos adelantan líneas y era de esperarse que una falta podría existir en cualquier momento.

No es que desee hablar con el resultado ya puesto, que lógicamente es mucho más fácil, pero me pregunto, ¿por quÉ volver a insistir con línea de 5 cuando jamás nos ha dado un buen resultado? ¿Hasta cuándo la cobardía de Pinto imperará en nuestros dirigidos?, estas son preguntas que me formulo y que no encuentro explicación.

Parece mentira, que a pesar de tener una horrible hexagonal, donde solo venciste a Trinidad y Tobago aún tengamos opciones reales de clasificar.

Viajaremos a Costa Rica y cerraremos ante México, el panorama es realmente malo, pero este bendito fútbol aun nos mantiene con vida.

Hasta la próxima