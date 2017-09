Olimpia presentará la apelación por el castigo de Concacaf

Los merengues de Olimpia siguen con una agenda muy apretada de partidos y deberá estar preparado para que le espera los próximos 15 días con partidos de Liga Nacional y Concacaf League.

"Estamos trabajando, no es fácil estar en todo este tema de la logística. El miércoles vamos a viajar a Panamá, luego el viernes regresamos a San Pedro Sula para enfrentar al Marathón, luego a Tegucigalpa y el miércoles regresamos al Olímpico para enfrentar al Plaza Amador", explicó Osman Madrid.

Además explicó que ya tienen todo listo para presentar la apelación por el castigo de seis partidos a puerta cerrada que recibieron de parte de las autoridades de la Concacaf. "Esperamos que todo esté bien y que se pueda tomar en cuenta la petición del club. Hoy o lo más tarde el lunes".

Y agregó. "La gente de Concacaf nos dijo que teníamos 15 días y vamos a ver si podemos irla a presentar. Alfonzo Guzmán el el abogado Herrera la darán personalmente".

La dirigencia del equipo blanco considera que tienen elementos que les pueden ayudar para reducir la pena. "Son varias pruebas que tenemos de cosas que se mencionan en el comunicado de la Concacaf y vamos a ver si podemos resolver".

Además asegura que personas les afectaron con mala intensión. "Hubo gente que se metió con saña en contra del equipo y es no es bueno, nos tiene muy molestos, pero esperamos que la gente entiendo que los equipos viven de los ingresos por taquilla. Nunca antes se había visto un castigo como este".

SOBRE LA SEGURIDAD EN CLÁSICO EN CHOLUTECA

El vicepresidente del Olimpia también dejó claro esperan tener seguridad en este clásico en la zona sur. "El equipo local es Motagua y no tengo la menor duda que han trabajado en ese sentido y esperemos que sea una fiesta deportiva jugando en Choluteca".

Sobre la disposición de las autoridades del Motagua de no permitirle el ingreso a la barra del Olimpia. "Es una decisión de ellos, ellos son los locales y hay que respetarla".

"No es fácil, ya que este partido lo jugábamos de local aquí y la suspensión de Motagua nos ha hecho tomar costos que no los teníamos, pero tenemos que cumplir y Motagua escogió Choluteca, se va inaugurar el estadio y eso hay que aplaudirlo, ya que es una instalación más", comentó.

Osman Madrid explicó que el escenario no está del todo completo, pero no podrán excusas al respecto y que en el futuro podría jugar ahí. "Mandamos alguna persona y está tratando de resolver, pero tampoco es excusa para poder ir a jugar y en algún momento va estar terminada la obra, donde porque nosotros no podemos tomar la decisión de poder jugar ahí".