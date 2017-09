Jona Mejía: "Siempre he dicho que me gustaría jugar en el Olimpia"

El delantero español, pero con nacionalidad hondureña, Jona Mejía, ha concedido una amplia entrevista aL "Loco de Limber" donde además de hablar de su actualidad en el Córdoba de la segunda división de España, la selección de Jorge Luis Pinto, también se refirió a la Liga Nacional catracha.

Dice que en el extranjero siempre defiende cuando quieren atacar el nivel: "Jamás he menospreciado el fútbol de Honduras, siempre que escucho que alguien habla mal yo me encargo de cambiarle el concepto, en Honduras hay jugadores de mucha calidad y con buen físico, aquí en España no trabajamos mucho lo físico, pero sí lo técnico, yo no voy a tener el físico de algún compañero hondureño, no he tenido esa preparación, pero en lo que es el fútbol, la verdad que jamás negaré que me gusta ser parte de él", dice Jona de 28 años nacido en Málaga.

Luego le preguntó si en algún momento de su carrera ha pensado en dejar Europa para jugar en el fútbol catracho: "Yo muchas veces lo he dicho, esa idea ha pasado por mi cabeza, tengo 28 años, aquí en Córdoba firmé por tres años, me retiro a los 31, como te dije, si a esa edad yo no me siento capaz de dar un buen nivel dejaré el fútbol y me dedicaré a otra cosa".

¿Y dónde le gustaría? "Siempre he dicho que el Olimpia, pero sin ver de menos a los demás equipos, yo jugaría en el Olimpia porque es el club de mi padre y siempre busco que él se sienta orgulloso de mí", dice el hijo de don Leonidas Mejía, un catracho que creció en la colonia Kennedy y que luego emigró a España.

Jona Mejía en el 2013 fue fichado por el Granada de España que luego lo cedió al Victoria Guimaraes de Portugal, sin embargo nunca recibió en su país la oportunidad de participar en primera división.

SU PERFIL

Nombre: Jonathan Mejía Ruiz

Nacimiento: 7 de enero 1989 en Málaga (28 años).

Nacionalidad: Española y hondureña

Posición: Delantero

Equipo actual: Córdoba de la segunda de España