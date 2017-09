EN VIVO: Gimnástico está empatando ante el Olancho FC

Las actividades de la Liga de Ascenso continúan hoy con dos partidos, pero uno a destacar es el del Gimnástico, líder del grupo D, que recibe la visita del Olancho FC donde milita Julio César “Rambo” de León.

El partido será a las 7:00 de la noche en el estadio Emilio Larach de la Kennedy y los aficionados podrán tener de cerca al experimentado mediocampista que viene de anotar uno de los dos tantos con los que e l Olancho igualó ante el Valle FC la pasada jornada en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas.



Por su parte, el Deportes Savio, que debutó con triunfo en el grupo B, visita hoy al Real juventud a las 7:30 de la noche.



El Atlético Municipal, que marcha líder del grupo C, visita mañana al Atlético Choloma que es colero después de disputar cuatro partidos. Mientras que en el grupo A el Yoro FC, que va en primer lugar, irá a Olanchito con la misión de sacarle más ventaja al Social Sol, que es segundo a solo tres puntos de ellos. Trujillo FC recibe al Dortmund de Roatán intentando sumar tres puntos que le permita acercarse a los primeros dos lugares.

VIDEO CORTESÍA SB DEPORTES





Juegos de Hoy

Gimnástico vs Olancho FC 7:00 PM

R. Juventud vs D. Savio 7:30 PM

Juegos de mañana

Trujillo vs Dortmund 3:00 PM

Victoria vs Boca Juniors 3:00 PM

Broncos del S. vs Valencia 3:00 PM

París vs Parrillas One 43:00 PM

Brasilia vs Villanueva FC 3:30 PM

A. Esperanzano vs CA Pinares 3:30 PM

A. Choloma vs . Municipal 4:00 PM

Social Sol vs Yoro FC 7:00 PM

Juegos del domingo

A. Limeño vs Comayagua FC 10:30 AM

Lepaera FC vs Olimpia O. 2:00 PM

Valle FC vs Estrella Roja 2:00 PM

Tela FC vs Arsenal 3:00 PM



GRUPO A PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Yoro FC 4 3 1 0 8 2 10

2. Social Sol 4 2 1 1 5 4 7

3. Trujillo FC 4 2 1 1 6 4 7

4. Dortmund 3 1 1 1 4 4 4

5. Boca J. 4 1 1 2 3 4 4

6. Tela FC 3 1 1 1 3 5 4

7. Arsenal 3 1 0 2 1 3 3

8. Victoria 3 0 0 3 1 5 0

GRUPO B PJ PG PE PP GF GC PTS

1. D. Savio 1 1 0 0 3 0 3

2. Olimpia O. 1 1 0 0 3 1 3

3. CD Pinares 1 1 0 0 2 0 3

4. Esperanzano 1 0 0 1 1 3 0

5. R. Juventud 1 0 0 1 1 2 0

6. Lepaera FC 1 0 0 1 0 3 0



GRUPO C PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Municipal 4 3 0 1 5 3 9

2. Limeño 4 2 2 0 6 4 8

3. París 4 2 2 0 4 2 8

4. Parrillas O. 4 2 1 1 3 2 7

5. Villanueva 4 1 2 1 6 4 5

6. Comayagua 4 1 0 3 6 6 3

7. Brasilia 4 1 0 3 4 6 3

8. A. Choloma 4 0 1 3 2 9 1



GRUPO D PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Gimástico 2 1 1 0 2 1 4

2. Estrella R. 1 1 0 0 1 0 3

3. Infop 2 1 0 1 3 3 3

4. Valle FC 2 0 2 0 3 3 2

5. Valencia 2 0 2 0 2 2 2

6. Olancho 2 0 1 1 4 5 1

7. Broncos S. 1 0 0 1 0 1 0