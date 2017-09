Tico Marco Ureña habló de lo "Hijuep" que son los rusos en el fútbol

El delantero Marco Ureña está disfrutando de las mieles del éxito, ya que es el hombre del momento en Costa Rica tras sus anotaciones a Estados Unidos y México.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Ureña, que ha tenido que pasar por verdaderos calvarios a pesar de sus buenos años en la selección de Costa Rica.

Esto relató el jugador a radio Monumental sobre el trato que recibió en el Kuban Krasnodar de Rusia por más de dos años:

“Se preguntaban cómo me llamaban a la Selección si no tenía minutos, me apartaron del equipo. Entrenaba aparte, cumplía los horarios, me sentaba en la charla y me sacaban. El ruso a nivel de fútbol es de ‘hijueputa’ para arriba, que uno es un asqueroso”.

Además, amplió:

“Viví eso durante dos semanas, estuve a punto de abandonar, luego llegó un agente y me aconsejó porque me exponía a una sanción. Me sacaron de la habitación del hotel y yo me la pagué, había un preparador físico que me dijo que me iba a ayudar para llegar bien al Mundial. Cuando se dieron cuenta de eso le dijeron que nunca más me entrenara, que le prohibían trabajar conmigo”.

Marco relata que en el club no le lavaban la ropa del entrenamiento y que cuando el club decidió enviarlo a entrenar con el segundo equipo a 400 km de donde vivía, pasó 10 días sin comer, consumiendo únicamente naranjas y manzanas.

Actualmente Marco Ureña asegura que está recibiendo la recompensa de todos los malos momentos que vivió y que se siente muy cómodo en el San Jose Earthquakes de la MLS.