El estadio Emilio Williams de Choluteca no está apto para juegos de Liga Nacional

Son muchos los factores a mejorar en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca, recinto que acogerá el Motagua-Olimpia en una horas y que recién se inauguró ayer.



El comisionario Saul Buezo Mazariegos, asesor en temas de seguridad de la Fenafuth detectó muchos puntos débiles que en otro momento prohibirían realizar este encuentro pero por la premura del espectáculo montado, se realizará con normalidad el clásico.

"Es un estadio moderno y nuevo pero todavía le falta para acoger partidos de Liga Nacional, hemos hechos las inspecciones y hemos encontrado que no tienen ramplas de evacuaciones de emergencia y es una deficiencia básica porque en caso de una emergencia el terreno de juego es el lugar donde se traslada a la ciudadanía y es una exigencia de FIFA, además las barandillas y que sirven de pasamano no están protegidas por una malla y cualquier persona se puede deslizar y caer el campo".



Mazariegos recomendó que para futuros partidos de Liga Nacional, se debe ampliar el parqueo porque a esta hora, ya se llenaron los mismos y hay largas filas en las afueras del recinto y la policía nacional no deja que ingresen por lo que mucha gente debe irse caminando.

"El acceso no está pavimentado, es un acceso de una sola vía y eso no es bueno, hay una gran cantidad de piedras y material de construcción que pueden convertirse en elementos de agresión, los parqueos sin insuficientes porque es un aforo de 8500 personas y hay 320 parqueos, muy pocos, no dispone con un generador de energía para emergencia".



Motagua y Olimpia no han llegado al estadio y en estos momentos se desarrolla el partido Broncos-Valencia por la Liga de Ascenso.