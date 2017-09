Reynaldo Clavasquín: "La UPN es un equipo fuerte, se planta bien"

Reynaldo Clavasquín, técnico del Platense, no termina de encontrar la fórmula para que el Tiburón despegue en el torneo Apertura.



Sobre el rendimiento que mostró su equipo en el empate sin goles ante la UPN, Clavasquín comentó que: "Debimos jugar un poco por el lado derecho para encontrar la debilidad en la defensa de la UPN".

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL HONDUREÑA



Y siguió diciendo: "No hay que quitarle mérito al rival, creo que la UPN es un equipo fuerte, se planta bien. En este juego las dos escuadras llegaron y si se dio el empate es porque las defensas y los porteros hicieron bien su trabajo”.



Al consultarle sobre la suspensión del juego ante el Olimpia, debido a que el León tiene compromiso internacional, Clavasquín expresó que: "Esto nos beneficia porque tendremos el tiempo suficiente para reagrupar el equipo y trabajar en lo que hoy se falló".



Y agregó: "No es una desventaja estar sin jugar la próxima semana, como repito es una carta a nuestro favor recuerden que tuvimos un comienzo difícil donde no sumábamos hoy lo hicimos aunque no como quisiéramos".

VER: BELLEZAS DE LA JORNADA... ¡CHOLUTECA SE LUCIÓ!



Con respecto al bajo nivel que ha mostrado el Platense, Clavasquín expresó: "Solo nos queda mejorar para el próximo encuentro, recuerden que es un escuadra que se está conociendo porque fueron muchos los jugadores que se marcharon después de un año de trabajo”.