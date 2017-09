Héctor Vargas arremete contra Saíd Martínez: "No tiene capacidad"

El entrenador del Marathón, el argentino Héctor Vargas salió echando rayos contra el árbitro Saíd Martínez a quien acusa de afectarlos en el penal sancionado a favor del Real España donde el delantero Darixon Vuelto fue derribado por Samuel Córdoba.

“Teníamos posibilidades hasta que el árbitro (Saíd Martínez) hizo lo mismo que en la final contra el Honduras Progreso, expulsó un jugador a los 20 minutos, igual esta noche nos expulsa uno a nosotros (José Calderón) por lo que le dice un línea que está a 800 metros y daño el espectáculo porque la gente vino a ver el arbitraje de mala calidad”, dijo en conferencia.

Y sigue diciendo: “Esto ya viene repetitivo. Simplemente viendo al árbitro mexicano que vino a pitar el juego del Olimpia contra el Alianza por la Liga Concacaf y que hay un mexicano asesorando este arbitraje sin ninguna duda que este no es el camino”.

“Sinceramente Saíd Martínez no tiene capacidad para pitar un clásico, ya lo han puesto a dirigir finales y son de esos árbitros que se quedan con el intento de ser mejores pero que no están a la altura de un juego como este. Está claro que no fue penal y que el árbitro incidió en el resultado”.

Vargas no se guardó palabras y criticó duramente al asesor arbitral mexicano Pedro Rebollar quien coordina las cuartetas que dirigen en la Liga Nacional. Además denuncia que hay una persecución contra el equipo que ahora dirige.

“Hay dos penales claros contra Motagua, contra Júnior Lacayo y no los pitaron, hoy Saíd nos pita uno en contra. Si están asesorados por uno de afuera está claro que no que el que viene no conoce a los jueces de aquí, no están capacitados. El problema ya es contra Marathón porque uno trata de poner jugadores jóvenes y hacer propuestas de juego, pero estos muchachos que se visten de árbitros terminan con el trabajo que hacemos en la semana”, sentenció.