Carlos Restrepo: "Hay situaciones donde el árbitro es humano y se equivoca"

Muy tranquilo salió el entrenador de Olimpia, Carlos Restrepo, por saber sobreponerse a la cancha sintética y el calor de Choluteca, reconoce que Motagua mereció marcar pues hicieron méritos.



"Fue un partido difícil en una cancha que ambos equipos la sintieron pero en cuánto al desarrollo me parece que estuvo muy parejo aunque con alguna alternancia en el fútbol ofensivo. Fue un partido bien jugado pero ellos también nunca descansaron porque saben lo que tienen", explicó el estratega.



El colombiano sí resalta que tuvieron más la pelota y era la idea en los entrenamientos de la semana, alaba a sus jugadores por sacar un punto en una cancha complicada.



"Con el ingreso de Carlo Will buscamos refrescar un poco la banda, durísimo lo de la cancha porque los jugadores lo resienten, es claro que los muchachos terminaron cansados, ellos tuvieron mucha actitud y por momentos tuvimos cosas importantes que era tener más la pelota y tuvimos esos buenos momentos", dice.



Restrepo aseveró que ellos nunca entrenaron en cancha sintética a pesar que muchas personas dijeron que ellos estaban mejor acomodados, además reconoce que le dejaron dudas algunas situaciones como el gol anulado y una posible falta penal.



"No entrenamos en cancha sintética porque tenemos problema de lesión, hay situaciones donde el árbitro es humano y se equivoca, nos queda analizar el video y pensar que así nosotros haremos un juzgamiento mejor pero siento que el árbitro no incidió en el partido"



Para finalizar, el mándamas merengue cambia el chip y ahora deben concentrarse en la llave ante Plaza Amador por Liga Concacaf.



"Ahora nos viene el partido de Concacaf con Plaza Amador y hay que recuperar este grupo para sacar un buen resultado y cerrar la llave en San Pedro Sula", dice.