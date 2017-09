Diego Vazquez: “Me queda marcada la duda en el segundo gol”

El entrenador del Motagua, Diego Vazquez, dice que pudieron ganar el partido pero los sorprendió la cancha sintética del nuevo estadio de Choluteca.

"Fue un clásico típico en una cancha atípica si se puede decir, nos costó un poco adaptarnos con un error individual muy marcado y nos costó 25 minutos recuperarnos y comenzar a jugar como queríamos, en el segundo tiempo manejamos mejor y tuvimos más situaciones de gol. Me queda marcada la duda en el segundo gol que se algo trabajado, nuestro jugadores me parece que no estaba en fuera de lugar para nada", dijo el argentino.

Al Motagua le anularon un claro gol donde no existió posición adelantada cuando marcó el zaguero central Marcelo Pereira. "Me parece que se apresura a levantar la bandera pero bueno son situaciones que se dan del juego y no hay que hacer tanto hincapié en eso, me gustó mi equipo colectivamente porque manejamos bien la pelota y fuimos agresivos una vez que nos adaptamos al terreno de juego, nos pudimos haber llevado la victoria", comentó.

¿Fueron mejores que Olimpia? Diego no tiene dudas. "Tuvimos una en el poste y tuvimos varias llegadas pero al final fue muy parejo, me gustaría ver esa jugada porque no sé si ustedes la vieron, la tengo que ver pero es bien marcada pero bueno una cancha complicada donde ninguno estaba acostumbrado".

Finalmente explicó: "Tiene mucho más mérito que estamos donde estamos sin haber jugado en el Nacional así que el equipo sigue siendo riguroso con el ritmo de juego porque propone todos los partidos, en muchos partidos estábamos abajo”.