Héctor Vargas al árbitro Said Martínez: "Sos un sinvergüenza. Sicarios"

Al técnico de Marathón, Héctor Vargas, le espera un duro castigo en los próximos días después de lo que el árbitro central Said Martínez insertó en el acta tras finalizar el clásico sampedrano.

Después de que finalizara el encuentro donde Real España arrolló al conjunto verdolaga 4-0, el timonel argentino se fue a reclamarle a la cuarteta arbitral, ya que no le gustó para nada el polémico penal que les sancionaron en el primer tiempo y que significó el primer gol para los aurinegros. Además de la expulsión al portero panameño José Calderón.

"El entrenador del equipo Marathón Héctor Vargas, una vez finalizado el partido, ingresó al terreno a desaprobar mis decisiones diciéndome: 'Sos un sinvergüenza, te voy a deshacer con las declaraciones en los medios. (Sicarios)", dice el acta redactada por el central.

Y Vargas cumplió lo que le advirtió al árbitro, ya que en declaraciones a los periodistas, manifestó que "Said Martínez no tiene capacidad para un clásico, ya lo han puesto a dirigir finales, no está a la altura para un partido como el de hoy. Está claro que no fue penal y el arbitro incidió mucho en el resultado", cuestionó el técnico.

Pero ahí no paró todo. "Ustedes vieron la propuesta de juego de nosotros y viene uno de estos muchachos que se viste de árbitro y te malogra el partido. Si Marathón no toma una medida es porque se deja meter la mano en la bolsa. La gente vino a ver un árbitraje de muy mala calidad".

En el documento, Said también confirma porqué le sacó la roja a Calderón después de sancionar el lanzamiento de once metros que terminó convirtiendo Domingo Zalazar. "Expulsé a José Calderón por ser culpable de conducta violenta, lanzándome el balón e impactándome en el cuerpo".

