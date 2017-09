En Olimpia consideran no participar en torneos de Concacaf venideros

Esta semana el Olimpia enfrentará el partido de ida de semifinales por la Liga Concacaf y deben viajar a Panamá para jugar contra el Plaza Amador.

Junto a la concentración del club para este duelo también hay expectativa por la apelación que presentarán y así tratar de reducir el castigo de seis partidos a estadio vacío y 60 mil dólares, los merengues siguen insistiendo en que dicha determinación fue demasiado severa.

“No creo porque hay mucha gente que ha reportado cosas del equipo y es muy difícil, problemas de se reportaron en el partido como el hecho que se encendieron bengalas en las gradas, nunca habían castigado a nadie por eso y de la manera que nos han sancionado a nosotros y ojalá que loa Concacaf considere que los equipos vivimos de las entradas y esta es una asociación sin fines de lucro, cuando no hay dinero para pagar la planilla el presidente lo saca de su bolsa, acá no hay ganancia ni muchas cosas que la gente piensa”, comenzó diciendo Osman Madrid, vicepresidente del equipo.

El mismo no descartó que dentro de la Concacaf exista “mala leche” en contra de Olimpia pues a criterio del dirigente, se han dado cosas peores y es primera vez que se vio un castigo así, además manda un mensaje a la Concacaf.

“Hubo alguna gente que se las cobró con el equipo y no estamos conformes con eso, nosotros habíamos hablado con la gente de la Concacaf el día del partido y se había quedado más o menos lo que podía suceder pero no la sanción de los seis partidos y lo demás, eso es muy injusto para un equipo que se mantiene de las entradas por lo tanto estamos muy molestos ya que han habido otros problemas peores en varios lugares y no los han sancionado, yo quiero recordarles una cosa que la Fifa es importante y la Concacaf es importante pero también que no se les olvide los clubes son importantísimos, ellos hacen las competencias y nosotros ponemos al servicio toda la logística de los clubes”.

Sin dar mayores detalles, Madrid confirmó que la confederación les ha exigido varias cosas pero ellos no pueden complacer a raíz de lo que le hicieron a los leones.

“Sin los equipos no pueden hacer torneos, la última palabra la tiene el presidente y estamos analizando varias cosas, nosotros siempre somos un equipo responsable pero la sanción es bastante fuerte, ya nos mandaron correos para hacer varias cosas y que recuerden que no sancionaron con seis partidos sin ingresos entonces que no vengan a pedir, hay que darles lo que se merecen y nosotros no podemos estar sin tener ingresos resolviendo todo lo que quieren algunos delegados”

¿Por el conocimiento que usted tiene, puede Olimpia declinar a participar en un torneo internacional?. Se le preguntó al vicepresidente albo y el mismo confirmó que lo están analizando dentro del seno albo y que es una opción viable, esto se concensuará en la directiva.

“Lo hemos pensado y vamos a ver qué decisión se toma porque el equipo está muy molesto, habrá que ver la decide la directiva porque es demasiado severo el castigo. Hay muchas cosas que dicen que no pasaron y veremos si hay posibilidad que ayuden al fútbol, no a Olimpia”, finalizó.