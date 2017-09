Victoria logró su primer triunfo y Olancho FC sigue sin ganar

Las cosas en el torneo de Apertura de la Liga de Ascenso siguen muy parejas y en este fin de semana se dieron muchos resultados sorpresivos. Uno de ellos fue el triunfo del Victoria ante el Boca Júnior de Tocoa.



El equipo Jaibo necesitó hasta el cuarto partido del campeonato para sumar su primeros puntos y fue gracias al triunfo 4-3 ante el Boca Júnior en duelo que se realizó ayer en el estadio Municipal Ceibeño.

En otros de los resultados sorpresivo fue la victoria sorprendente 4-0 del Social Sol ante Yoro FC. El equipo Comejamo con ese triunfo el arreba el liderato del grupo A.



El Deportes Savio sumó su segundo triunfo del campeonato Apertura al derrotar de visita 1-2 al Real Juventud para continuar en la primera posición del grupo B.

Las cosas en el grupo D siguen apretadas y el Gimnástico logró empatar 2-2 ante el Olancho FC y con ello siguen líderes, por su parte el equipo de Julio César "Rambo" de León sigue sin ganar tras tres partidos disputados.

El Olancho FC no pudo superar al Gimnástico y sacó un punto del estadio Emilio Larach de la Kennedy.





Resultadps de Liga de Ascenso

Gimnástico 2-2 Olancho FC

Real Juventud 1-2 Deportes Savio

Trujillo 2-1 Dortmund

Victoria 4-3 Boca Júniors

Broncos 2-2 Valencia

Atlético Esperanzano 0-1 Atlético Pinares

Brasilia 1-1 Villanueva FC

París FC 0-2 Parrillas One

Atlético Choloma 3-2 Atlético Municipal

Social Sol 4-0 Yoro



Juegos de Hoy

10:30 AM Atlético Limeño vs Comayagua

2:00 PM Valle vs Estrella Roja

2:00 PM Lepaera vs Olimpia

3:00 PM Tela vs Arsenal