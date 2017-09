Nerlyn Membreño: "Merecimos perder por lo mal que se jugó"

El técnico de Honduras Progreso, Nerlyn Membreño dijo al final del partido que su equipo perdió 3-5 ante Vida en el estadio ceibeño que merecieron la derrota porque jugaron mal y distraídos. Además cuestionó el mal estado de la cancha.

"Lamentablemente no se pudo hacer un buen juego, por eso la derrota. Sabemos donde hemos llegado, hay situaciones que a lo interno las vamos a ir corrigiendo, de alguna manera no nos ajustó el impulso para este partido por el poco tiempo que tenemos al frente. Pero no vamos a poner excusas, creo que merecimos perder por lo mal que se jugó y lo distraído que estuvo", explicó.

Y agregó. "Desde el inicio que tomamos el reto sabíamos que sería difícil, lo importante es que el equipo tiene una base, han pasado buenos momentos pero vamos a salir adelante. La cancha está en muy mal estado no se puede jugar bien, es una pena".

Membreño quien llegó al banquillo ribereño hace tres días en sustitución de Wilmer Cruz y espera que la adaptación sea rápida.

"Estoy consciente donde estoy, lo importante es que este equipo es noble, bueno, sólo falta que me adapte porque está acostumbrado a otras decisiones, pero vamos a trabajar para mejorar algunas cosas que lo hablaremos al interno con los muchachos en el transcurso de la semana que es muy corta porque el miércoles hay jornada", concluyó.