Mario Martínez se reintegraría esta semana a los trabajos del Real España

En Real España los resultados comienzan a llegar y el plantel luce un estado físico envidiable. Más allá de eso, hay tres jugadores que siguen preocupando especialmente al departamento médico aurinegro: Mario Martínez (aductor), Devron García (tobillo) y Getsel Montes (hombro).



Sobre Devron y Getsel, Rodrigo Castro, preparador físico uruguayo de la realeza, apuntó que "han evolucionado bien, han tenido una recuperación progresiva, sin arriesgar, afortunadamente los compañeros que entraron a suplantarlos lo hicieron muy bien y va a ser una competencia difícil por el puesto", advirtió el profesional charrúa.

Sin embargo, Castro indicó que en el tema Mario Martínez no hay certeza, puesto que aún no se ha puesto a trabajar la parte física desde su recaída: "Con intensidad en el caso de Mario no sabemos, va a tener que hacer las cosas de manera progresiva en el momento que tenga el alta, no puedo decir una fecha exacta, lo tengo que evaluar desde el punto de vista funcional para ver cómo va a responder", se limitó a decir.



El sudamericano prosiguió hablando sobre el Zurdo, que sería baja contra Costa Rica y México en la Selección de Honduras en la trascendental doble fecha FIFA de octubre: "Estuvo en tratamiento médico y de ahí a que cicatrice la lesión para hacer los trabajos progresivos funcionales, que son los de trote y fortalecimiento, por lo menos lleva una semana de observación", lanzó.



Finalizando, adelantó que Mario estaría retomando las labores de potenciamiento muscular entre martes y miércoles, coincidiendo con el choque de la jornada 6 que jugarán a media semana con el Juticalpa FC en casa: "Se va a integrar a los entrenamientos, pero de manera segura y sin arriesgar; Mario la idea es que se integre esta semana, para mañana o el miércoles".