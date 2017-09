José Mendoza: "Un día somos los villanos, otros figuras"

Follow @frankportillo01

José Mendoza, portero de 28 años de edad, regresó a la Liga Nacional de Honduras después de tres años y medio de estar en Guatemala y seis meses en el Ascenso. El jugador participó en el empate ante Real Sociedad pero su debut con los olanchanos le jugó una mala pasada.



El técnico Mauro Reyes del Juticalpa tomó a bien darle la oportunidad de ser titular ante los aceiteros por la jornada cinco del Torneo Apertura 2017 donde los "canecheros" tuvieron la opción de sumar de tres en este juego pero el infortunio estuvo del lado de Mendoza.

Y es que el portero catracho, en su afán de salir a despejar un balón se lo dejó servido a Enuar Salgado para anotar el empate ante su equipo. El portero no se quedó callado y habló sobre lo sucedido en ese encuentro.



LA ENTREVISTA:



¿Qué fue lo que sucedió en esa jugada ante el Real Sociedad?

Perdí la dirección del balón por un segundo y en eso fallé, cuando salté le grité a mis compañeros y quise puñetearla y lo hice mal, tristemente ese error nos cuestan dos puntos, pero esto así es, hoy somos villanos mañana somos figuras.



¿Qué se siente regresar a jugar tras un par de años al fútbol de Honduras?

Me sentí tranquilo al haber regresado a la Liga Nacional, lastimosamente el error... tenía días de no jugar, esto es parte del futbol.



¿Qué te dijo Mauro Reyes del error?

Que estuviera tranquilo, que uno se puede equivocar una vez pero no dos, lo bueno que tengo el apoyo de él (Mauro Reyes) y de mis compañeros, hay que seguir trabajando gracias a Dios no se perdió.



¿Cómo miras al equipo para este Torneo Apertura 2017?

"El equipo está bien, son grandes expectativas que se tienen, aquí hay un buen plantel, sabemos que podemos pelear grandes cosas.



¿Difícil pelear un puesto de titular con el portero trinitense Jan-Michael Williams?

Esto esta difícil, el club tiene buenos jugadores en todas las líneas, en lo personal solo nos queda trabajar fuerte, al final el profesor es el que decide, el que le toque solo nos queda apoyarlo.



Ya hablando del próximo partido ante Real España. ¿Cómo lo ves?

"Un partido difícil, ellos tienen una de las mejores plantillas de Honduras, pero como todo equipo tienen sus debilidades, solo hay que saber aprovecharlas, creo que va a ser un muy buen juego, abierto y de ida y vuelta, esperamos ir a traer los tres puntos.



¿Sigues soñando en regresar a la Selección de Honduras?

"Esperamos seguir consiguiendo minutos, quiero afianzarme aún más en la Liga Nacional, necesito agarrar confianza, mi meta es volver a la selección de Honduras, sé que para este proceso ya es difícil integrarlo, pero para Qatar 2022 voy a trabajar para estar en esas eliminatorias.