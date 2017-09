Rolin Peña : "En la Federación no se pronuncia nadie"

En Marathón no cesan en su afán de buscar una respuesta de todos los entes competentes en relación al tema arbitral. Rolando Peña, director deportivo esmeralda, adelantó que ya han enviado una solicitud formal a la Liga Nacional para que pida la intervención de la Fenafuth.

"La posición de Marathón continúa siendo siempre la misma, siente que hay una animadversión de una parte de los árbitros y que se ha reflejado desde la Supercopa, contra Motagua en Comayagua y este último con Real España; Marathón se siente perjudicado", explicó Rolin, quien dijo que "constantemente hemos estados enviando información al asesor arbitral, el señor Rebollar".

Peña cuenta que el exárbitro mexicano "en un momento se molestó y me dijo por qué le mandaba información antes de un partido contra Motagua, que no lo veía correcto y yo le contesté que por supuesto que lo era", mencionó el directivo verde, que de paso apuntó que "hay un impacto y una desidia por parte de las autoridades, en este caso la Comisión Normalizadora; no hay una Comisión de Arbitraje, no hay autoridades".

El también representante verdolaga ante la Liga, de paso, manifestó que "ya hemos solicitado por medio de la Liga Nacional que envíe a la Federación una nota en la que estamos solicitando tres cosas puntuales: que se envíe las calificaciones de los últimos dos partidos, de Motagua-Marathón y Real España-Marathón; que informe quién está al mando de la Comisión de Arbitraje y pedimos una reunión que se realice en las oficinas de la Liga Nacional con las personas que mandan en la Comisión de Arbitraje, si es que existe", enumeró.

Vargas ante la Comisión de Disciplina

Rolin Peña indicó que este martes su técnico Héctor Vargas está declarando en las oficinas de la Liga Nacional ante la Comisión de Disciplina. "El profesor solicitó respetuosamente ser recibido para escuchar su versión en relación a lo que aconteció después del partido en vista de que lo que ha interpuesto el árbitro central de ese día en el acta no está de acuerdo a la verdad y la realidad".

Cuándo se le cuestionó si desmentía lo puesto por Said Martínez, central del último derbi sampedrano, Peña expresó "por qué tengo que creerle a Said; hay otras cosas que el profesor va a exponer ante la Comisión antes de decirlo públicamente". Sin soltarse del tema, el alto directivo sampedrano expuso que "tampoco es palabra santa lo que dice el acta, solo porque yo vengo y pongo lo que quiero y busco perjudicar a alguien".

Concluyendo lanzó un dardo a todos los que, según él, quieren ver mal a la institución: "Ahora que ven que Marathón se está levantando y futbolísticamente ha mostrado alguna característica importante coincidentemente aparecen decisiones arbitrales que nos están alejando de seguir sumando puntos, al menos yo como miembro de Marathón no estoy de acuerdo".

Frases

En arbitraje hemos sido perjudicados, no voy a ser irresponsable en decir Juan, Pedro o Pablo; buscamos aclarar con los árbitros qué pasa."

No creen en la capacidad de los hondureños, creen que no tienen la suficiente capacidad para dirigir una Comisión de Arbitraje."

No conozco al señor Rebollar, desconozco si tiene o no capacidad, pero aquí hay hondureños que merecen tener el salario de él o mucho más."