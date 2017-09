Caribeños del Vida sobre las baleadas: "Es muy rica, a veces nos comemos hasta cinco"

Los delanteros caribeños que suman su tercera semana con el Vida de La Ceiba se están ganando la confianza de sus compañeros y el cariño de la afición en base a goles. El trinitario Akeem Garnet Roach y el granadino Jamal Ray Charles, suman dos goles en igual cantidad de partidos.

Ambos futbolistas de 21 años de edad fueron contactados por el técnico Héctor Castellón, quien sigue apostando al mercado caribeño, tomando en consideración que el año anterior integró al Honduras Progreso a Jerrel Britto y al final fue rentable.



Garret y Charles firmaron con los cocoteros por un año, ambos formaron parte de la selección nacional de sus respectivos países y llegaron a Honduras para abrirse paso en el fútbol centroamericano.

"Con los compañeros se hablan en señales pero en la cancha hablan con goles" Akeem Garnet

"Nos sentimos bien en el hotel, cada día nos sentimos mejor como en casa. Un día normal para nosotros, es sencillo, nos levantamos, oramos, nos duchamos y luego desayunamos, pasamos todo el tiempo en el hotel, platicamos mucho juntos en la piscina", explicó Garret, mediante la traducción del mediocampista Marcelo Espinal.



Akeem Garnet Roach debutó en el fútbol catracho en la tercera jornada contra Real Sociedad donde se estrenó goleando, su segunda anotación fue el domingo anterior de penal contra Honduras Progreso, mientras que Jamal Charles vacunó en dos ocasiones a los ribereños en la goleada de 5-3.



"Nos sentimos bien, ambos con dos goles, pero no queremos quedarnos allí, queremos anotar más, eso le viene bien al equipo, lo importante es que se nos hace fácil anotar, creemos que vamos a ayudarle al Vida con muchos goles, en lo particular me gustaría anotar de siete para arriba y Akeem me dice que 10", decía el granadino Charles.

Akeem Garnet, oriundo de Trinidad y Tobago, comienza a rendir frutos de su fichaje en el Vida.

Los atacantes cocoteros afirman que extrañan mucho a su familia y amigos pero cuentan con el consuelo de sus compañeros de equipo.

"Miramos pratidos por televisión, queremos conocer más del fútbol hondureño, pasamos relajados. Nosotros preparamos nuestra comida, preparamos la comida tradicional de nuestro pais aunque extrañamos mucho la familia y amigos, pero aquí en La Ceiba nos tratan bien, estamos haciendo nuevos amigos entre los compañeros de equipo. No tenemos mucho tiempo de salir pero nos sentimos como en casa", destacó Garnet.

Baleadas

Preguntado si habían probado la tradicional baleada hondureña, con una enorme sonrisa manifestaron: "Es muy rica, a veces nos comemos hasta cinco, la probamos y nos gusta mucho, vamos a intentar prepararla a ver si podemos", expresó Jamal Charles, quien no promete goles este jueves en el partido contra Motagua en Comayagua pero sí esfuerzo y sacrificio.



Datos

Ambos están felices porque el huracán Irma no afectó sus países aunque tristes por el desastres que hizo en gran parte del caribe y Estados Unidos.