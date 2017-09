Pedro Rebollar analiza el trabajo arbitral: "Tenemos un trabajo regular"

El Asesor arbitral de Honduras Pedro Rebollar salió al paso de las últimas criticas que se ha generado por los errores arbitrales tras las primeras cinco jornadas del torneo Apertura de la Liga Nacional.

"Después de cinco fechas disputadas del torneo que equivalen a 24 partidos, podemos decir que en algunos hemos incidido en el marcador por algunos errores y eso implica que tenemos un trabajo regular, en algunos casos de regular a bueno, pero estamos con la intención de seguir trabajando para minimizar este tipo de errores", dijo Pedro Rebollar.

Tras 24 partidos disputados han sido mucho los cuestionamientos que han manifestado técnicos y directivos por el accionar de los árbitros.

"Tenemos que trabajar y continuar haciendo nuestra labor, estas situaciones de mostrar su inconformidad a los medios de parte de los equipos es algo normal que sucede en todo el mundo", indicó Rebollar.

Y agregó: "Nosotros no tenemos ningún problema con eso mientras sea una situación de respecto y en caso que no sea así hay un ente administrativo disciplinario que se dedica a eso y debe cumplir su función".

También aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna nota de parte de ningún equipo de la Liga Nacional demostrando su inconformidad por lo sucedido en un partido oficial.

"Hasta ahora no he recibido ninguna nota de un equipo dirigida hacía a mí quejándose, de llegar tengo la responsabilidad de contestar desde un punto de vista técnico completo y así será cuando llegue una nota en ese sentido", comentó.

DE LAS DECLARACIONES DE VARGAS

Sobre el clásico sampedrano donde Marathón perdió 4-0 ante Real España y al final del partido el técnico Héctor Vargas expresó su total malestar con el referí Saíd Martínez sancionó un penal en contra de los Verdolagas.

"Todo se desprende de una situación de un penal donde ya quedó plenamente demostrado que el árbitro actuó bien, es un penal bien decidido y si afecta el transcurso del juego, pero insisto el referí Saíd tuvo una buena apreciación", expresó Rebollar.

"Las declaraciones de Héctor Vargas son muy de él, obviamente no las compartimos, pero me queda claro que es parte del fútbol".

Además no justificó los errores que se cometieron en el clásico capitalino donde Motagua igualó ante el Olimpia en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

"Ahí si nos equivocamos francamente los asistentes tuvieron un error, uno de ellos benefició primero y luego el otro perjudicó al mismo equipo, pero en el balance fue consistente aunque no es lo correcto porque afectó al marcador, pero no al ganador y hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir", aseguró.

En los castigos que tienen los árbitros en su reglamento es que si hay una decisión incorrecta que afecte al ganador del partido tendrá de dos a tres fechas de suspensión dependiendo de la situación que haya ocurrido.

"Hasta la fecha se ha estado llevando a cabalidad los castigos, en todas las jornadas se han castigado un árbitro y en está fecha lo seguro es que los líneas del clásico capitalino serán sancionado", indicó el asesor mexicano.

Y agregó: "Los árbitros sancionados hasta ahora han sido Armando Castro, Raúl Castro y Nelson Salgado que se equivocó en el juego de Motagua y Marathón al no expulsar un jugador del Motagua y no sancionar un penal".