Restrepo sobre Plaza Amador: "Esos favoritismos para este juego han desaparecido"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, trabaja afinando las piezas que le permitan llegar a Panamá para enfrentar al Plaza Amador e intentar regresar al país con una ventaja en el marcador que le asegure el pase a la final de la Concacaf League.

El técnico merengue habla del rival, del clima que enfrentará en el Rommel Fernández de las bajas que lleva.

¿En qué enfatiza los trabajos para enfrentar al Plaza Amador?

Hay aspectos importantes de detener en cuenta sobre todo cuando se visitan los equipos panameños, el manejo de los 90 minutos, una humedad relativa muy alta, la condición física de estos equipos hacen que el partido se lucha y recorrido muy largos. Creo que el orden para nosotros es importante, pero la posición más. Entonces hemos enfatizado un poquito en que el Olimpia tenga más la pelota, ojalá los podamos dominar, es difícil, pero vamos hacer todo lo posible por traernos el resultado.

¿Cómo se caracteriza el juego de Plaza Amador?

Tiene jugadores técnicos, pero pero a la vez como ellos se sienten cómodos en en su campo, es un equipo que a veces te juega largo, tratando de pivotear en la parte de arriba para ahorrarse lo que la zona dos y tratar de hacer un fútbol veloz a y en ese sentido. Pero nosotros cortando un poquito los espacios vamos a hacer que se pierda un poquito la la explosividad para entrar a equilibrar el partido como te digo con la posición. Es una idea general que tenemos, lógicamente que a la estrategia operativa del juego hay muchas cosas más a tener en cuenta, porque igual venimos de dos o tres partidos de hacer juegos muy intensos, pero no tan dominadores y lo que quiero que a veces se tengo poquito más de dominio.

Este equipo se mantiene se mantiene invicto en la liga local, pero no es así en el torneo de Concacaf...

Uno siempre mira eso porque digamos por tener una estadística, por tener también referencia de la nómina o la repetición en algunos elementos en cuanto su actuación, pero indudablemente que ya no solo por la estadística de si está bien en el torneo o no en la copa. Yo creo que es un poquito peligroso estos equipos y se motivan cuando enfrentan a clubes de afuera y más al Olimpia que es un referente a nivel centroamericano. Nosotros tenemos que tener la motivación del equipo serio profesional que quiere buscar el título de la copa. Que podemos hacerlo, que dando este paso podemos cerrar bien en San Pedro Sula y por lo menos buscar ese paso a la final y vamos a a hacerlo de la mejor manera, muy concentrados 90 minutos y poniendo la condición bajo lo que ellos han mostrado en liga en copa.

¿Lleva sus mejores hombres para este juego?

Creo tenemos jugadores importantes en el juego aéreo como para contrarrestar la táctica fija, ya con el resto de jugadores se apuesta más a la técnica y creemos que por ahí podemos en el medio desequilibrar con este aspecto que no sólo es la técnica individual, sino la técnica colectiva que la que quiero que crezca un poquito más en Olimpia.

¿Marcelo Canales va con el grupo?

Él va con el grupo, vamos a llevar 20 jugadores y lo vamos a ir acercando, luego tenemos ese partido ante el Marathón y lógicamente que vamos a ir teniendo y necesitando de todos los jugadores. Él se tiene que preparar y cuando le llegue la oportunidad que la aproveche.

Alvarado y Rodas estaban practicando por aparte, ¿Pasa algo?

Digamos que en el caso de Gerson Rodas viene de su molestia que lo sacó del partido y el caso de Óscar Salas está también en una revisión médica. Ever con una molestia en si hombro, pero si va a viajar.

¿Rodas y Salas son bajas?

Sí, son bajas que no pueden estar.

¿Olimpia es favorito para este juego?

Yo creo que esos favoritismos para este juego han desaparecido mucho, yo hace muchos años trato que mis equipos no caminen con favoritismo, ya si la gente se los da, pues es una opinión, pero aquí los partidos se tienen que trabajar. Ustedes saben que en Panamá los partidos hay que trabajarlos duro.

¿El tema de la temperatura cómo a está manejando?

Allá es un pelito más alta, pero vamos a jugar en horas de la noche y ahí el tema de la humedad es relativa y hay que manejarlo con el cuidado de ellos y la hidratación que es importante.

¿A qué aspira usted con este equipo?

Ellos son más físicos y creo que nosotros más por la técnica colectiva, donde podamos manejar los ritmos del juego y no hacer largos recorridos, ya que no es lo prudente con ese equipo.

¿La expulsión de Kevin lo obliga a realizar variantes?

Kevin Álvarez y Luis Garrido no pueden estar.

¿Quién suplirá a Álvarez?

Vamos a mirar, ya que tenemos el tema de Ever Alvarado y eso lo vamos a ver hasta el último momento.

¿Hemos notado la ausencia de Jonathan Paz?

Se le murió la abuelita y estuvo en esa situación, pero ya mañana estará aquí con el grupo, pero no viajará.

¿Qué tanto le trastoca los planes las bajas?

Claro, por la regularidad del equipo, pero de eso se trata y hay nomina y esperar que los que suplen entren bien.

¿No está satisfecho con lo que ha hecho el equipo?

Hay que mejorar muchas cosas todavía y dentro de la idea de juego lo que uno enriquece cada día es el modelo y eso se verá en la Liga y Copa. Hemos metido mucho trabajo de posición con sentido.

¿Siente que ganando de visita dan un paso firme?

Sería un paso importante ganar de visita, pero luego venimos huérfanos de afición y es complejo hacerlo motivacionalmente, pero vamos a trabajarlo.