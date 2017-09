Diego Vázquez sobre el invicto: “Ni lo hemos comentado con los jugadores”

Motagua salió esta mañana de Tegucigalpa hacia Comayagua para enfrentar su duelo ante el Vida en el Carlos Miranda, cancha que les ha servido de “casa” por el castigo al estadio Nacional.

Antes de subir al bus, Diego Martín Vázquez habló con los medios y analizó un poco de su rival y recalcó en la importancia de mantener el buen juego que vienen mostrando.

“Hemos trabajado bien en la semana aunque ayer se nos complicó un poco por la lluvia pero llegamos bien a este partido con Vida y a seguir jugando de visitantes. Vida viene de hacer cinco goles y viene mejorando en el juego, los chicos extranjeros que se sumaron le han aportado bastante, vamos a tomar las precauciones pero nosotros tenemos que desarrollar el juego que venimos mostrando y ser riguroso con la idea de juego que tenemos a lo largo del torneo a pesar de jugar siempre de visitante”.

LEE: HECTOR CASTELLANOS SE PRONUNCIA POR NO ESTAR EN LA SELECCIÓN

La “barbie” volvió a enfatizar en las jornadas a media semana y aseveró que es un error cometido al momento de elaborar los calendarios, además alaba a sus futbolistas pues a su criterio, el jugar en Comayagua es hacerlo como visitante.

“He dicho que el fútbol hondureño al haber diez equipos me parece un despróposito jugar a mitad de semana pero lo vengo diciendo hace cuatros años, hacen así los calendarios y ya está. La evolución ha sido altamente positiva porque al jugar los partidos de visitantes y estar en la posición que estamos hemos hecho ocho goles a favor, el saldo es positivo tomando en cuenta las circunstancias”.

MIRA: OLIMPIA VIAJÓ A PANAMA PARA ENFRENTAR AL PLAZA AMADOR

Al preguntarle sobre el invicto de 19 partidos en Liga Nacional y si esto es una presión por mantenerlo, Vázquez le tomó poca importancia y de cara al duelo de mañana adelanta que pueden venir algunos cambios en el 11 titular.

“Ya lo he dicho muchas veces, al contrario es presión de la linda pues trabajamos partido a partido y ni lo hemos comentado con los jugadores, es algo que se va dando y lo importante es el juego que tengamos y no solo el resultado. Son dos partidos muy seguidos y puede ser que hagamos alguna modificación aunque a mí siempre me gusta darle continuidad a un mismo equipo pero hay momentos donde es necesario hacer algún cambio”.

TE PUEDE INTERESAR: LOS DATOS QUE DEBES CONOCER DE LA JORNADA SEIS

¿Es hoy por hoy Motagua el rival a vencer el fútbol hondureño? Se le preguntó al estratega azul y este respondió: “Se lo ha ganado Motagua, es algo lindo”.