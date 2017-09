Héctor Castellanos sobre la Selección: "Son bastantes requisitos que llenamos como para estar ahí"

Héctor Castellanos se ha convertido en una pieza fundamental de Motagua desde que llegó de Victoria, su buena labor en la contención lo catapultó como hombre indiscutible por su despliegue físico.



Este trabajo ha hecho que se le considere como hombre de Selección Nacional pues en su puesto han sido llamados otros contenciones como Sergio Peña, Esdras Padilla y Juan Angel Delgado.

Al consultarle sobre la bicolor y si para él es un tema descartado por nunca ser tomado en cuenta, Castellanos recalcó que él está tranquilo y que es un tema a segundo plano pues su objetivo principal es Motagua.



“Sobre la selección yo casi no toco el tema, yo debo seguir haciendo lo que he hecho durante todo este tiempo y desear lo mejor a quienes estén y aporyarlos, yo sigo trabajando en Motagua y vamos por buen camino porque quereremos seguir ganando títulos con Motagua y como le digo, mientras todo esté bien con el club no hay problema, si se da la oportunidad ahí veremos porque esa decisión la toma el técnico”.



¿Te llama la atención que Jorge Luis Pinto no te haya tomado en cuenta para algún listado?, se le consultó al volante y este de manera sincera contestó:



“La verdad sí, un poco, y no se lo voy a negar porque venimos de hacer buenos torneos con gran nivel, venimos de ser bicampeones gracias a Dios y seguimos ahí siempre como titulares, son bastantes requisitos que llenamos como para estar ahí, pero estamos tranquilos”.



'La Perra' enfatiza en que tiene que seguir trabajando como lo viene haciendo pues al final, su trabajo dará la recompensa.



“La verdad estoy tranquilo, no me han llamado y bueno yo trabajo para estar bien en Motagua y si se da será bien tomado, de no darse pues seguiré trabajando como siempre en mi club”, dijo Héctor Castellanos.