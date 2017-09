Bronca: el altercado de Wilmer Crisanto con Henry Figueroa

Wilmer Crisanto y Henry Figueroa fueron protagonistas de un peculiar momento en el Motagua-Real España que pudo terminar en golpes dentro del campo.

La acción se dio en la segunda parte del encuentro cuando Figueroa se vio involucrado en una jugada que pudo poner en peligro el partido. En ese momento Motagua recién había empatado el marcador.

Crisanto se acercó al central para reclamarle con un tono desmedido. Cosa que no le gustó para nada a Henry, quien también se le fue al brinco. Tras ver todo ello la plantilla del Motagua trató de calmarlos. Para bien de ellos no pasó a más.

Más tarde el propio lateral confesó que la calentura del partido lo hizo sobrepasarse en su forma de expresarse, pero agregó que una corrección nunca está de más.

"No más fue calentura del encuentro. Era para ajustarnos y decirnos de todo cuando las cosas no están bien. Unas palabras para un compañero no significa un regaño sino para corregir. Nos dijimos de todo, pero bueno ahí está el resultado", confesó Wilmer Crisanto, quien salió expulsado por doble amarilla tras anotar el gol de la victoria.



Tras conseguir los tres puntos en el estadio Carlos Miranda, los azules se emparejaron con la máquina. Ambos son líderes de la tabla del Torneo Apertura 2017 con 13 unidades. La próxima jornada los de Diego Vázquez se verán las caras con el Platense en Puerto Cortés.