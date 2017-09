Caue Fernandes a Costly: "No soy mala leche y jamás fue mi intención lastimarlo"

Caue Fernandes, defensor del Marathón, salió al paso de las declaraciones de Carlo Costly quien lo tildó de "mal intencionado" y "puerco" por una entrada que ha dejado al delantero del Olimpia fuera de las canchas por un mes.

"Mi manera de jugar es fuerte y no la voy a cambiar por una crítica de Costly. Así jugué toda mi carrera y jamás tuve ningún inconveniente con algún colega de trabajo", inició contando el jugador esmeralda a DIEZ.

Caue explicó el momento en el que chocó con el atacante albo. "Fue una jugada de partido donde hubo un choque y nada más. Si el dice que fue de mala intención se lo dejo a su criterio".

Costly se perderá los juegos con la Selección de Honduras ante Costa Rica y México por el cierre del hexagonal. "Gracias puerco", escribió molesto en su cuenta de Instagram.

"Yo me defiendo adentro de la cancha y no hablando en las redes sociales ni con los medios. Tienen que consultarle a él por algunos manotazos que me pegó sin pelota y sin embargo yo en ningún momento me quejé".

Y agregó: "Que me llame como quiera, está perfecto. Pero lo único que te puedo asegurar es que mala leche no soy, duermo tranquilo todas las noches. Lo único que le deseo es una pronta recuperación y nada más, jamás fue mi intención lastimarlo".

Caue Fernandes arribó al Marathón para disputar el torneo Clausura 2017. En el presente Apertura no ha recibido ninguna tarjeta roja por juego violento.

"El único que me puede juzgar por lo que pasó es Dios y nadie más", cerró.