Jorge Salomón: "El único que no estará en cierre del hexagonal es Andy Najar"

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, comentó que mañana martes se conocerá los nombres de las personas que conformarán la nueva Comisión de Arbitraje.

"Mañana haremos la presentación de los nombres de las personas que conformarán la Comisión. Por requerimientos de estatutos tendrá que haber alguien del Comité Ejecutivo y gente que sepa del tema arbitral" dijo Salomón.

SOBRE EL CIERRE DEL HEXAGONAL

El juego Honduras-México se realizará a las 6:00 PM de acuerdo a la hora que maneja Concacaf.

"Habrá tres partidos a la misma hora, inicialmente se iba a hacer a las 5:30 PM pero finalmente se decidió jugar a esa hora. Nos parece que es accesible para el público y estamos contentos porque creemos que es una Gran Final. Ya está todo planeado, viajamos a San José el jueves, jugamos el viernes y regresamos a SPS el sábado. La Selección se concentrará en Comayagua donde estaremos diez días trabajando para ese juego".

De cara al partido eliminatorio contra Costa Rica, Jorge Salomón dijo que hay "mucha ansiedad, nerviosismo pero tenemos toda la fe de que iremos por los tres puntos. Vamos con todo a Costa Rica, los jugadores están muy compenetrados. Tengamos fe de que vamos por los tres puntos a San José y nos moriremos por el triunfo en San Pedro Sula para obtener el pase directo al Mundial".

El federativo aseguró que "vamos a cumplir con todas las necesidades que haya para estos dos encuentros. Le hemos pedido a Costa Rica que nos ayuden con el tema migratorio, el tema de seguridad en el traslado al hotel, vamos a estar pocas horas en San José. Todo está listo y no perdemos la esperanza de estar en Rusia 2018".

Sobre el estado de salud de los futbolistas "el tema médico no está en manos nuestras pero es parte del fútbol. El único jugador que no va a estar para estos partidos es Andy Najar porque tiene una lesión delicada y no ha podido reponerse. Contamos con el Choco Lozano y Alberth Elis para que estén presentes en el duelo con Costa Rica".