Kemsie Abbott recae de la lesión y vuelve a ser baja en Real Sociedad

El delantero del Real Sociedad Kemsie Abbott vuelve a la enfermería de la que había salido hace algunas semanas producto de una luxación en la clavícula derecha que venía padeciendo.

Las primeras exploraciones indican que vuelve a sufrir la misma lesión y que será baja un mínimo de 21 días.

"La lesión se produjo cuando me anticipé a recibir el balón de espaldas al marco, el central (Bryan Figueroa) me empujó con el codo y en la caída el hombro se lesionó, cuando me levanté sentí que el hombro estaba trabado. No creo que haya mala intención del jugador de Platense, fue una jugada fortuita pero sin mal intención", explicó.

Abbott quien había reaparecido unos minutos ante Honduras Progreso y Platense reiteró.

"Este martes me va a evaluar el doctor Oscar Benítez para una segunda opinión, el médico de Real Sociedad me dijo que estaré fuera al menos 21 días. Esta lesión la vengo arrastrando desde la final contra Olimpia, estuve fuera dos meses después de la operación, el domingo contar Platense volví a recaer"

El veloz atacante originario de Roatán considera que se siente frustrado porque la lesión podría volverse crónica si no se trata con un especialista.

"Es frustrante estar lesionado, espero que no se vuelva crónica porque quiero estar mucho tiempo en las canchas, voy a esperar el dictamen del doctor Benítez. Es la primera lesión que me ha mantenido mucho tiempo, por eso me voy a atender para recuperarme lo antes posible", cerró.