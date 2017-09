Ramón Maradiaga sobre Yibrín: "No tengo ningún comentario"

Ramón "Primitivo" Maradiaga esta vez prefirió no entrar en polémica con el expresidente de Real España, Mateo Yibrín, quien dijo tras la derrota 2-1 con Motagua que los oncenos suyos no le ganaban ni de mentiras al actual bicampeón nacional.

"Constancia", es según el estratega, lo único de lo que está careciendo su escuadra. Sobre el Honduras Progreso, rival del sábado por la jornada 8, "Primi" manifestó que no pretende pensar que "con solo plantarnos en el campo vamos a ganar".

Honduras Progreso

Siempre busco lo mejor, y cuando hablo de eso es que tengamos una reafirmación de lo que hemos venido haciendo de forma ascendente en el rendimiento e indudablemente que del resultado. Sabemos que tipo de rival vamos a enfrentar, no ha tenido buenos resultados pero para nosotros eso no es un punto de partida para pretender que con solo plantarnos sobre el campo vamos a ganar.



Sistema de juego

Independientemente del sistema y de los jugadores que estén, hay un concepto de juego que es el que tenemos que afirmar.



Mateo Yibrín

Nada, de eso no tengo ningún comentario y simplemente me cimento en cosas más importantes, que es mi trabajo en la institución.



Liderato

Nuestro propósito es ese, sabemos la calidad de jugadores que tiene el Honduras, que tiene un técnico que recién llega u ha tenido poco tiempo de trabajo; recién tendrá una semana larga de trabajo para establecer criterios, conceptos con la institución, por lo tanto no va a ser nada fácil. Queremos reafirmar nuestro primer lugar sabiendo que enfrenta habrá un obstáculo que va a tratar de impedirlo.



Equidad

El domingo, tal como lo jugadores lo expresaron, era un termómetro enfrentar a un equipo que viene con una continuidad de cuatro años y en ningún momento fuimos inferiores, al contrario, mostramos un fútbol que mostró una superioridad de posicionamiento y posesionamiento del mismo. Esperemos que no sea contra Olimpia, Motagua o Marathón; esperamos que sea esa misma conducta y no seamos inconstantes. Trabajo para ganar y mis jugadores tengan esa mentalidad.



Carencia

¿Qué nos falta? Ser más consistentes, a los jugadores les hice ver que empezamos mal contra Marathón y Juticalpa; ahora (ante Motagua) un segundo tiempo en el que prácticamente nos desdibujamos. Entonces nos falta esa consistencia, tener la mística de saber que somos capaces de poder enfrentar a cualquier rival. No me van a oír buscar excusas, estamos enfocados en mantener el estándar de juego que Real España debe manejar.



Satisfecho

Muchos dicen que el fútbol de Maradiaga es predecible, pero todos los equipos son predecibles; el modelo del Manchester, PSG y Bayern, lo que hace cambiar es la disposición del jugador para poder resolver el problema inmediato que tiene ahí.



¿Predecible?

Simplemente me río porque yo digo cómo juegan Marathón, Vida; todos son predecibles, no creo que haya un jugador que sea mago o haga algo diferente. ¿Quién predecía la jugada del primer gol que se le hizo a Olimpia? Es predecible un saque de puerta o de inicio, simplemente me río.



Candidatos al título

Hay varios, apunto a Motagua, Marathón, al mismo Olimpia que no es un equipo que hay que decir que está en dos competencias, tiene la casta y la mística de aniquilar a los rivales cuando se les presenta la oportunidad. Y no hay que dar por descontado que resurja Real Sociedad, pienso que hay varios que estamos involucrados en la posibilidad de ir por el título.