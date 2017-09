Restrepo: "Estamos viendo si movemos dos o tres jugadores ante Plaza Amador"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, da un respiro a lo que fue la derrota ante el Marathón por el torneo de Liga Nacional y ahora se enfoca en lo que será este compromiso de este jueves ante el Plaza Amador, donde se tiene una amplia ventaja, pero no quieren llegan confiados.

ASÍ MARCHA OLIMPIA EN LA TABLA DE LIGA NACIONAL

El timonel de los merengues también se refirió a las declaraciones del Jair Palacios y la ausencia que tendrá el equipo de Carlo Costly durante este mes.

¿Ya está trabajando para enfrentar al Plaza Amador?

Para nosotros es un ritmo pesado, sobre todo en el cuidado del grupo que es tan importante para la recuperación, ya hoy plasmando lo que puede ser el partido del jueves e ir a cerrar esa llave como es, con el respeto por el rival y la concentración y responsabilidad que tenemos de pasar a la final. También visualizando el juego ante Real Sociedad y cerrar la semana, ya que para nosotros la liga es importante y sabíamos que entre las prioridades estaba la Copa, pero no nos podemos alejar en Liga.

¿Cómo se tomó en el grupo la lesión de Costly?

Carlo es un hombre que ha sido en el último tiempo importante para el equipo, es un buen compañero, un profesional que se ha ganado el cariño de la gente, venía actuando bien y siendo efectivo en lo que él es importante que es el gol. Para el grupo es una pérdida, ya lo otro es la capacidad que tengamos al interior de reemplazarlo y llenar de confianza a otro jugador para que nos llenen.

¿Cómo va a encarar este juego ante el Plaza Amador?

Nosotros vamos a tratar de ganar el juego bajo la premisa nuestra de recobrar también la parte emocional de nosotros tras el juego ante el Marathón, ya que es importante eso para cerrar el domingo con Real Sociedad buscando puntos en esa liga y no desprendernos.

¿Habrá alternancias en el plantel?

Queremos el respeto por el partido del jueves y buscar la clasificación a la final. Ya después de eso enfocarnos en la liga, ya que ahí estamos cortos, porque a pensar de tener un partido menos, estamos bajitos en puntuación y queremos recobrar camino, por eso estamos viendo si podemos mover dos o tres jugadores.

En algunos partidos ha hecho la alternancia y no le han salido.

En la alternancia nosotros quisimos fortalecer más el grupo con jugadores muy principales como Ever Alvarado, Kevin Álvarez, Andrés Quejada y Johnny Palacios, luego se tuvo a Luis Garrido, German Mejía, Carlo Costly, Michaell Chirinos, es decir que tenían un grupo muy principal y quisimos fortalecerla, pero así no nos salió el resultado.

¿Podrían exigir a la directiva para que Plaza Amador aclare las acusaciones?

Lo veo de una manera muy personal lo que dijo Jair Palacios, yo creo que es de dejarlo ahí, muy seguro fue un sentimiento de dolor o rabia, pero nosotros lo tomamos por el lado amable, ya que nosotros fuimos a una disputa deportiva y la ganamos bien, por eso estamos tranquilos. El procedimiento nuestro es mero deportivo, no sé si él tenga duda de sus jugadores, ya ese es un problema muy interno y que lo resuelvan ellos.

¿Pero eso mancha la imagen de un equipo?

Sí, pero si de pronto manchó fue internamente el procedimiento de ellos, ya que tengo entendido que los jugadores entregaron una carta y le querían aclarar a la gente que son profesionales y entran a la cancha a jugar. Osea que ellos se sintieron golpeados con las palabras de técnico.

¿Ya se respondió la apelación de la reducción del castigo?

No, hasta el momento no tenemos noticias sobre eso, simplemente estamos trabajando con el primer fallo y arrancamos con este primer partido a puerta cerrada y pensando en el resultado.

¿Lo incomodaron esa declaraciones de Jair Palacios?

No es sano declaraciones así por el bien del fútbol de Centroamérica, por el fútbol de la región, las instituciones, yo creo que hay que ser más cuidadoso.

¿Siente que es una necesidad poner en el banco a Quejada y Palacios por lo que pasó en el clásico ante Marathón?

No, aquí hay respaldo total al trabajo y nosotros no nos podemos desesperar por un partido que se pierde. Aquí hay una planificación y bajo esa el cuerpo técnico va mirando los hombres, quienes están o no. Ahora hemos decidido acercar más jugadores principales a los partidos de liga y lo vamos a seguir haciendo.

¿Hay alguna preocupación en este juego aunque en la ida se ganó 1-7?

Que no se enfrente a veces con seriedad, hay que tener precauciones antes de todo. Creo que con el grupo hemos sido claros en eso y tener el respeto por el rival, por el marcador, pero nosotros queremos ganar el jueves y levantar la moral del grupo.

Usted es un entrenador bien táctico, ¿pero que pasó ante Marathón?

Se resintió una parte que es compleja y va ligada a la parte táctica y creo que fue la parte física en algunos jugadores, ya que en el segundo tiempo comenzaron a sentir la fatiga y luego la toma de decisiones no fue la mejor y por eso aparecieron unos errores definitivos.

¿Cuáles son las alternativas por la lesión de Costly?

Está Javier Estupiñán, Jorge Benguché, Bryan Moya. Osea que hemos mirado todo y por ahí aparezca uno de ellos.

¿Qué lección le dejó como entrenador?

De pronto sobre la posibilidad que nos dio el resultado a la mejor arriesgamos, pero siempre en el fútbol se hace eso, creo que hubo cosas que deben tener un manejo más claro, ya que el equipo no se vio fuerte los 90 minutos y nos deja esa enseñanza.

¿Les ganó en intensidad Marathón?

En el segundo tiempo si, fuimos superados en la parte física.