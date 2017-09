El tuit de Donald Trump tras el terremoto en México

México ha sufrido la furia de la naturaleza con un terremoto de 7.1. Desde ya muchas personas se han volcado en apoyo al pueblo mexicano tras este mortífero sismo.

Varias personas importantes en el mundo han enviado condolencias a los familiares de las víctimas y, también, al país azteca que ha sufrido grandes pérdidas.

Sorprendentemente un mensaje que ha impresionado a todos es el del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Dios bendiga a la gente de la ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes", escribió el jerarca norteamericano.

EL TUIT DE TRUMP

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.