Pedro Atala sobre el invicto: "La prioridad y la misión es el Tricampeonato"

Esta semana en Motagua solo se habla del invicto que continúa vigente pero a nivel dirigencial van más allá y se ilusionan con el Tricampeonato. Pedro Atala le pidió a los jugadores que se enfoquen en la meta principal que se trazaron desde el inicio del Torneo.

"Estoy muy orgulloso de como el equipo haya sabido sobrepasar marcadores adversos. No nos gusta tener que estar remando contra la corriente porque estamos regalando un gol por partido, practicamente y tenemos que estar más concentrados y debemos mejorar. Por ejemplo ante Olimpia un error garrafal de Mayorquín nos costó un gol en contra y contra Real España se comete una falta innecesaria y nos cuesta el gol de Benavídez".

Lo que tiene muy animado a Pedro es el hecho de que los Azules están en la cima del campeonato pese a muchas circunstancias que se han dado. "Estamos en el primer lugar junto al Real España a pesar de que jugamos cinco partidos afuera de Tegucigalpa por el castigo que sufrimos. Hemos sabido sobrellevar esos juegos y nos alegra que llevamos alegría a Comayagua y a Choluteca. Jugamos bien fuera de casa y el equipo regresa a Tegucigalpa prácticamente en el primer lugar esperando que obtengamos un buen resultado contra Platense en Cortés. Sabemos que ellos pasan por un momento difícil pero ese no es nuestro problema y tenemos pensar en seguir sumando".

"En Choluteca jugamos en cancha sintética y mostramos personalidad para acomodarse en ese terreno al igual que en Comayagua que no es nuestra cancha originalmente. Me llena de orgullo la personalidad que está mostrando Motagua, esa unión que hay en el grupo nos tiene arriba".

Del tema arbitral, Atala Zablah mencionó que "Nos hemos llamado al silencio con el tema de los árbitros, pero ante Vida hubo dos goles legítimos que nos anularon y deberíamos tener dos puntos más en tabla, estaríamos en el primer lugar, solitarios. Más son las veces que nos perjudican que las que nos benefician los árbitros. En el clásico Marco Vega viene de un off side apretado y cae el gol de Rubilio. Luego viene el gol de Marcelo Pereira y el asistente se equivoca y nos anulan el gol legítimo. Prácticamente tres goles nos han quitado. Si es por error humano lo entendemos. Lo mejor de ese partido fue el llenazo en Choluteca".

El mandatario dejó bien claro algo sobre el tema del invicto motagüense. Pedro pide no aferrarse a esa racha de partidos sin perder. "Te soy sincero, en lo más mínimo pensando en el invicto. La prioridad y la misión es el Tricampeonato y para eso necesitamos que jugadores, directivos y aficionados estemos enfocados en lo mismo. Podemos quedar invictos todo el torneo pero si no somos Tricampeones no servirá de nada el invicto. Se puede llegar invicto a la Final y perder la copa en los penales" aseguró Atala.



"No tenemos que presionarnos por el invicto, es bonito que la gente disfrute ese accionar de Motagua que juega bien, empata y gana. Eso sí, no me gusta mucho eso de estar remontando. Parece que tenemos que poner la cara primero para reaccionar. Motagua ha mostrado personalidad, tiene empuje para no rendirse".

Pedro Atala comentó que en el orden económico fue positivo haber jugado en canchas alternas. "Sí, fue mejorando en las últimas presentaciones en Comayagua y no digamos Choluteca,e so hizo unas taquillas aceptables. Esperamos una reacción positiva. La afición capitalina está muy ansiosa por ver a su equipo en el Nacional y ya falta poco para jugar en casa con la UPNFM".



En cuanto al enfrentamiento contra los Tiburones, el jefe de los Azules reveló que no hay que ir confiados pese a que Motagua se coronó campeón en el Excélsior.

"Sí, se ha ganado allá pero la última vez que visitamos el puerto perdimos 1-2, ese fue el primer juego del torneo anterior. Tenemos esa espina clavada. Quiero que quede claro que el tema del invicto no pasa por la mente de Motagua sino el Tricampeonato".