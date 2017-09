Héctor Vargas: "Lo que nunca hizo Motagua en Tocoa lo hizo la UPNFM"

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, evitó mojarse en relación a la polémica entre Carlo Costly y Caue Fernandes, tras la lesión que, según el "Cocherito", fue merced al ímpetu del zaguero uruguayo y lo apartará de los duelos eliminatorios contra Costa Rica y México.

"Estamos bien en el sentido de la suma de los tres puntos, que pudimos dar vuelta a un resultado, también por el rival que es fuerte y venía anímicamente por las nubes y nos permite acercarnos al lote de los primeros lugares", comentó Vargas aún con la emoción que demanda haber vencido de gran forma a Olimpia la jornada anterior.

Acepta que venían en mal momento y expresa que "a ningún equipo le gusta que las cosas se le salgan del cause, estaba convencido que pasaba por algunos errores que estábamos cometiendo con el tema de las expulsiones", menciona.

En cuanto a la lesión de Costly, que lo apartará durante un mes de las canchas y afecta directamente a la H, Vargas apuntó se limitó a decir "sin comentarios".

SE REFIERE AL JUEGO ANTE JUTICALPA

El estratega espera afirmarse aún más en el Yankel Rosenthal y no tener que sufrir tanto para ganar, tal como lo hicieron frente a Juticalpa FC y Olimpia (3-2).

"Yo creo que el hecho está en que somos fuerte de local y todavía no nos damos cuenta de eso, estamos esperando demasiado, tenemos que esperar desde el minuto uno para imponernos. Tres años estuve en Olimpia y nunca me remontaron un 2-0, es muy difícil hacerlo y lo pudimos hacer", lanzó.

Le preocupa recibir tanto gol... Pero Vargas no peca de exultante y asegura que en defensa hay aspectos que deben mejorar para potenciar las virtudes que este plantel ha venido mostrando.

"Tenemos que corregir, estoy buscando la defensa ideal, el doble cinco ideal que marque y juegue, cubrir los costados, por eso puse a Lahera por ahí el segundo tiempo; estoy conociendo a Marathón, yo veo que en amistosos algunos son buenos jugadores y contra otros equipos tienen problemas de carácter", analizó el pampero e cuanto a algunos aspectos tácticos de su onceno.

LAS BAJAS Y EL MOMENTO DE CRISTIAN CÁLIX

En relación al departamento sanitario de su escuadra, el timonel explicó que "Rambo (Rodríguez) tiene el alta médica para competir, el tema está en que puede estar bien de la pierna y físicamente no al cien; el caso de Lacayo fue una necesidad (ante Olimpia), no contamos con dos jugadores importantes, a cualquier equipo que le saquen dos jugadores vitales se le complica", lamentó.

Cerrando, Héctor Vargas se refirió a Cristian Cálix, la joven joya de la cantera verdolaga que se estrenó como goleador frente a Olimpia: "Todavía le falta mucho, está empezando a ver qué es lo que puede hacer como futbolista; yo he tenido jugadores que juegan tres o cinco partidos, tiene que mejorar en muchas cosas y veremos sin en el resto del campeonato podemos darle más minutos".

Más de Vargas....

Sobre Cristian Cálix:

"A mí no me encandila un gol, me encandila cuando la situación se hace más pareja, que rinda bien en todos los partidos."

UPNFM:

"Es un rival que todos lo daban por muerto y le ganó a Real Sociedad, lo que nunca hizo Motagua en Tocoa lo hizo la UPNFM en el primer partido, es un equipo al que hay que tener en cuenta y por lo menos con lo que mostró hasta ahora, el descenso no va a pelear."

Yustin Arboleda:

"Yustin hizo seis en todo el campeonato anterior y en este lleva cinco con dos suspensiones, entonces también tenemos una efectividad que el torneo anterior no tuvimos."