William Levy podría venir a Honduras a ver jugar a Yaudel Lahera en Marathon

Yaudel Lahera tomó con extrema alegría el triunfo frente a Olimpia, pues además de sacar de la mala racha de tres partidos a Marathón le sirvió para mostrarse de buena forma y en una posición en la que no es habitual verle.

"Para ser mi primer clásico contra ese gran equipo (Olimpia) me hace muy contento, como el club se portó en el segundo tiempo igual, supimos hacer las cosas y se sacó el resultado", destacó haciendo una retrospectiva de lo sucedido el pasado fin de semana en el clásico.

Sobre su participación con el club, Lahera apuntó que "gracias a Dios se me ha dado la ocasión de anotar un gol y dar asistencias, pero aquí es el equipo y si va bien todos vamos bien". En cuanto a afianzarse, el caribeño mencionó que "obviamente poco a poco será, la confianza que me han dado, he estado más en función del equipo y me he adaptado mucho".

William Levy junto a Yaudel Lahera, ambos son amigos.

Jugar como volante por derecha no es habitual para Yaudel, pero acepta que "todos los partidos son diferentes, puede ser que empiece en una posición, así lo ve el técnico y si ve que en otra posición lo puedo hacer me pone; gracias a Dios todo me salió bien".

Dejando de lado el tema estrictamente futbolístico, Yaudel Lahera fue consultado sobre lo que le ha dicho el actor cubano/americano William Levy sobre su estadía en el balompié catracho.

"He estado en contacto con él, todas las semanas está pendiente de la situación mía, ahí dándome el apoyo de siempre". ¿Vendrá a verlo jugar alguna vez? "Es una persona bien complicada, obviamente cuando tenga su tiempo, aquí estará".