Jaír Palacios: "No puedo decir que hubo plata, pero hubo algo extraño"

Jaír Palacios, entrenador del Plaza Amador, se le notó su rostro desencajado y más con la obligación de venir a cumplir un compromiso hoy contra Olimpia en la vuelta de las semifinales de la Liga de Concacaf, que de buscar un resultado.

El 7-1 recibido en su casa le cayó pesado y casi tiene la certeza que "hubo algo extraño" en ese marcador que los dejará fuera de la final del nuevo torneo de Concacaf.

¿Cómo viene después de un marcador adverso de esa magnitud (7-1)?

Si te digo que tranquilo te miento, si te digo que estoy bien te miento. Hay que venir a cumplir, hay que venir a tratar de borrar lo que pasó, pero sí con ganas de superar, de levantarme porque tengo la creencia y creo en Dios que uno se puede levantar de la adversidad buscando mucha más capacidad.

¿Cómo se da una charla técnica en un partido después de un marcador 7-1 en contra?

Creo que no es fácil volver a creer en las personas después de lo que pasa, pero tampoco puedo olvidarme de lo bueno que esos jóvenes me han dado que son cosas muy positivas y debo reconocerlo. Lo que es cierto es volver a retomar la confianza en ellos y darles la oportunidad que se reivindiquen como personas.

Usted manifestó que hubo "situaciones extrañas". ¿A qué se refiere?

Cuando se habla de cosas extrañas en el fútbol como lo que pasó tu tienes que relacionarlo bien. Hay dos formas, una de entrar en la polémica de que pudo haber pasado algo más allá del fútbol y otra que muy coincidencialmente que no era una buena noche, un buen partido para que saliera bien. Pero es extraño y usted como periodista lo ve, los números de Plaza en el torneo local donde en una temporada de 21 partidos te hacen siete goles pero en un solo partido te hacen siete goles.

El DT de Plaza Amador asegura que sus amistades están sorprendidos que a un equipo suyo le anoten siete goles.

¿Lo más extraño?

Somos un equipo que hemos enfrentado a Tigres, no diciendo que Olimpia no sea bueno eh, y el resultado fue casi de tú a tú. Entonces pasan esas cosas y uno dice 'aquí hay cosas extrañas' cosas que uno no puede entender.

Es una palabra que te va a decir y ¿qué te puede comprometer la palabra 'extraño'? tiene una dimensión amplia a como el que la piensa. ¿Qué te va a sacar de duda? Hay que revisar el video y hay veces que los periodistas toman las palabras pero no revisan el video y allí te vas a dar cuenta si el técnico está equivocado o la circunstancias te dicen si está errado. Hay algo anormal, puedes tener una noche mala como todo el mundo pero me parece mucha coincidencia.

¿Qué razones le dieron sus jugadores con respecto a ese resultado?

Mirá mijo, aquí no hay explicaciones. Yo he querido no hablar mucho de ese tema, doblar esa página lo más rápido posible, no echarle más sal a esa herida porque estamos en un torneo allá donde vamos bien y hay que tratar de sanar las heridas lo más pronto posible para no salirnos del enfoque de allá.

Yo tenía como técnico muchas ilusiones en este torneo porque sé el grupo que tengo, sé la clase de jugadores y podemos lograr humildemente ante cualquier equipo de Centroamérica. No cortan mis sueños por ese resultado, mis ideas se fortalecen más. Quizás yo caiga mal porque sé decir las cosas por su nombre, expresar qué es lo que siento.

No voy a encubrir cosas que sé que al final son reales. No te puedo decir que los muchachos vendieron un partido porque no tengo como probarlo y sería faltarle el respeto a ellos por lo mucho que me han dado como técnico y como institución. Pero sí hay algo que no puedo aceptar lo que pasó, no lo entiendo. Hay cosas extrañas que no puedo entender.

¿Qué se le queda a usted de este tipo de situaciones extrañas que habla?

El no creer sino es en Dios. No me queda más que solo creer en Dios y tener solamente la confianza en Él. Somos seres humanos y nos equivocamos. Sé que ellos (los jugadores) no tienen una guerra con Jair Palacios porque me ha quedado claro porque he conversado con algunos jugadores y me queda claro. Se pudieron haber equivocado en el partido, el domingo en el clásico (en Panamá) rectificaron haciendo variantes y el grupo respondió no con el triunfo pero sí con el empate y creo que muchas veces juzgamos a las personas por las acciones pero hay otras cosas que como técnico me las tengo que reservar y me las voy a reservar porque muchos técnicos dicen que hay que ser éticos y que se lavan en casa, pero hay cosas extrafutbolísticas que mejor quedar callado.

¿Cómo va a enfrentar a Olimpia?

Normal. He tratado de ir convenciendo a cada jugador de lo que puede hacer, de lo que puede dar. Aquí hay un daño colateral que se hizo y como técnico y cabeza de esto tengo que tratar de convencerlos de lo que han venido haciendo. Recuperar la senda y salir a jugar un partido donde ellos deben tratar, intentarlo y hacer por limpiar su nombre en el terreno de juego, que yo sé que ello lo pueden hacer.

En ese momento te digo uno como técnico responde emotivamente, frustradamente y golpeadamente cuando pasan esas cosas. Y la verdad que son heridas fuertes pero bueno, la vida continúa y como hemos recibido tenemos que dar. Lo que sí es que hay que aferrarse a Dios cada día y llamar las cosas como son, por la verdad, y que Dios por la verdad no castiga a nadie.

¿El Olimpia era capaz de ganar un partido al Plaza Amador de esta forma?

Yo te voy a decir algo: mi equipo había podido hacer algo mucho mejor porque yo sé lo que tengo, sé lo que son capaces ellos y capaces de alcanzar cada uno de ellos. Mi molestia es porque yo sé qué es lo que tengo individualmente y colectivamente.

¿Cómo queda su situación con el Plaza Amador?

Yo tengo un contrato hasta el 12 de diciembre, tengo cuatro temporadas con ellos donde fuimos campeones, subcampeones y fuimos a semifinal pasada y ahora estamos metidos entre los cuatro mejores de la Liga de Concacaf.

¿Tuvo algún problema con los jugadores, no pasó por allí eso?

Yo no tuve ningún problema con los jugadores. Desde que estoy en Plaza Amador no he tenido problema con mis jugadores, he contado con muchos de ellos con los que hemos sido como una familia. Pero aquí hay un daño colateral. Yo con mis jugadores no tengo problemas, con los directivos no tengo ningún problema, me la he llevado bien, hay jugadores que han estado conmigo en diferentes equipos. El golpe fue fuerte porque conozco cada uno de estos chicos, para ellos fue un golpe fuerte.

¿Amaños?

No te puedo garantizar que aquí hubo plata o se vendieron por plata pero aquí hubo algo extraño, pero si te digo que hubo plata estoy faltando al respeto a ellos sabiendo lo que ellos me han dado y le han dado al club.

Hay cosas que mejor me las reservo y las tengo allí, pero el daño me lo hicieron a mí porque yo sé lo que doy yo. Mis compañeros me han escrito de Colombia y de todos lados diciéndome 'que a ti te hagan siete goles es que hubo algo raro', los que me han enfrentado me han dicho en la calle 'cualquier equipo pueda ser Pepito Pérez que te hagan siete goles, es bien raro'. Me dicen que defensivamente como es mi solidez. Contra Chorrillo solo me llegaron una vez claramente, repito, algo extraño pasó.

¿Se le hace difícil volver a confiar en jugadores?

Uno no puede decir que de esa agua no beberé. Porque miente, yo creo que la confianza viene de Dios y esperar volver a confiar en ellos. Si ellos fallan, le fallarán a ellos mismos porque se cierran las puertas. Usted sabe que puedo estar en el Plaza, pero mañana puedo ir a otro equipo más grande de fuera de Panamá o puedo ser el técnico de una Selección y puedo quedarme en el ámbito y uno sabe cómo puede recomendar a un jugador. Las acciones nos abren puertas y la evidencia no es lo que tu dices, sino las acciones que quedan plasmadas. Quizás dentro de mi rabia y frustración hice una o dos declaraciones no agradables. Puedo decir que me puedo equivocar pero las acciones que están en un video hablan por si solas, tengo que ser realista.

¿Qué piensa de Olimpia?

Empiezo pensando en Olimpia desde muchos años atrás. Ha sido un equipo muy competitivo, muy organizado, muy profesional en muchas cosas. Han contratado uno de los mejores técnicos de Centroamérica y Sudamérica. Estuvo en Costa Rica, Honduras y trabajó en selecciones menores en Colombia, un hombre de respeto y admiración con gran trayectoria. Unos seis o siete jugadores son de la Selección, no es fácil y hay que mirar todo eso también.