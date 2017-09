Reynaldo Clavasquín es despedido como entrenador del Platense

Reynaldo Clavasquín anunció que ha sido despedido como entrenador del Platense después de la derrota 1-2 que ha sufrido este miércoles frente al Juticalpa en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

Actualmente el equipo porteño marcha en el último lugar de la tabla con apenas 4 puntos después de seis partidos disputados.

"Esa fue la decisión que ha tomado la junta directiva, de mi parte me voy con la frente en alto porque los dos torneos y casi la finalización de esta primera vuelta fue de gran aprendizaje con esta institución. Ya es una decisión tomada, ya se me comunicó, ya no hay nada que hacer, simplemente desearles éxitos a los jugadores y al que venga", explicó Clavasquín en conferencia.

El DT llegó al equipo escualos en junio del 2016, este era su tercer torneo y en el primero logró llevarlo a la final donde perdió con Motagua.

Pero antes de marcharse, el DT habló con sus jugadores para hacerles una petición: "Que todavía no vayan a dejar perder todo este gran compromiso que se ha realizado y que seguramente esto va a cambiar".

Lamenta que la noche del miércoles sus jugadores fallaron claras acciones de gol que pudieron revertir su salida: "Muy dura, el equipo dio muchas cosas buenas que analizamos durante los 90 minutos, opciones de gol bajo el arco pero no hubo la capacidad. El fútbol no perdona, dolido por la derrota pero el equipo tiene una gran idea y calidad. No hay que mirar atrás, el equipo continúa de una forma ascendente".



Reynaldo Clavasquín se convierte en el segundo entrenador separado en el torneo Apertura, anteriormente el Honduras Progreso decidió prescindir los servicios de Wilmer Cruz y llevar en su lugar a Nerlyn Membreño.