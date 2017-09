Olimpia a sellar su pase a la final de Liga de Concacaf ante el Plaza Amador

equipo1="Olimpia" bandera1="olimpia" resultado1="0" equipo2="Plaza Amador" bandera2="plaza_amador" resultado2="0" tipo="ligaeuropa" Escribir en tipo una de estas opciones:

liganacional

selecciones

ligaeuropa

Olimpia es de esos equipos que cuando le toca jugar torneos internacionales se agiganta. Lo demostró la semana pasada en Panamá cuando prácticamente dejó liquidada la serie ante el Plaza Amador, que se presenta esta noche con una pesada carga de 7-1 en contra.

Sin Carlo Costly (expulsado y lesionado), pero con Michael Chirinos y Roger Rojas como los hombres de ataque, el León no jugará de bromas como pasó con su rival en Panamá, saldrá a arrollarlo tal y como lo dijo su técnico, Carlos Restrepo.

ANTONY LOZANO, EL ÚLTIMO HONDUREÑO QUE SE HA ROZADO CON CRACKS

Lo triste de este partido es que los jugadores no tendrán con quién celebrar ni el rival a quién cantarle los goles. Tras la polémica de las bengalas y las piedras del juego del Alianza, la Concacaf castigó al Olimpia a jugar a puerta cerrada por seis partidos y esta noche cumple la primera condena.

Restrepo no se anduvo por las ramas y confirmó el once titular que jugará este día: Donis Escober estará bajo los tres palos. Regresa Kevin Álvarez, que no jugó en Panamá por expulsión y lo acompañarán Johnny Palacios, Andrés Quejada y Danilo Tobías como lateral por la izquierda.

Para mantener la tenencia de la pelota, el colombiano manda jugadores con estilo. Marcelo Canales y Alexander López como creativos y Luis Garrido como destructor. Para rematar a los panameños el tridente que usará es: Michael Chirinos, Javier Estupiñán y Roger Rojas.

“Estos son partidos para jugarlos serios, no vamos a ver al rival como esparring”, dijo el delantero Javier Estupiñán, que ocupará el lugar de Costly que sin duda será gran baja.

El Plaza Amador igual presentará algunas variantes. Su entrenador espera que los jugadores saquen el orgullo porque estos mismos fueron los que le empataron a los Tigres de México en la Champions Concacaf. ¿Habrá otra goleada? “Solo le digo que saldremos a buscar el partido como en la ida”, sentenció Restrepo.

POSIBLE ALINEACIONES



OLIMPIA: Donis Escober, Kevin Álvarez, Johnny Palacios, Andrés Quejada, Danilo Tobías, Álex López, Luis Garrido, Marcelo Canales, Michael Chirinos, Roger Rojas y Javier Estupiñán.



PLAZA AMADOR: Samuel Castañeda, Luis Mendoza, Sergio Ortega, Anderson Carabali, Daniel Blanco, Richard Rodríguez, Kadir Evans, Édgar Aparicio, José Murillo, Alexis King y Ervin Zorrilla.