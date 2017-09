DT de Plaza Amador: "Hoy no vi un equipo raro"

Jair Palacios, entrenador del Plaza Amador, le puso paños fríos a la eliminación y manifestó su complacencia por la mejor "actitud" de lo suyos tras el empate 1-1 (8-2 global) con Olimpia en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

"El equipo salió comprometido con lo que habíamos diseñado, muy ordenado y concentrado en lo que queríamos ante un Olimpia que propuso, pero no tuvo los espacios, el grupo manejó su nivel de concentración", comenzó diciendo Palacios.

Palacios reconoció que "la ansiedad absorbe la capacidad" en relación a su equipo, apuntó que se vio "en la cancha vi un equipo diferente al que del pasado partido, no vi un equipo raro; la palabra raro no significa vendido, hoy vi un grupo comprometido, eso me deja tranquilo porque estamos en un torneo nacional en donde necesitamos una inteligencia de juego y hoy la vi. Vi algo que pensé que se había perdido, que era la actitud y las ganas", analizó.

Concluyendo, el estratega canalero dejó en claro que esta dura eliminación "yo no lo tomo como humillación, el fútbol tiene cosas fortuitas, raras; pienso que el grupo hizo su trabajo, se le ha echado tierra a lo que pasó y hoy se está buscando el norte".