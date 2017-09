Mauro Reyes: "A Uberti lo saqué del entreno y le dije que no quería que estuviera allí"

Mauro Reyes, técnico del Juticalpa, se sentó en la "Silla Eléctrica" y contó su mala relación con Daniel Uberti y los motivos que ocasionaron su salida del Real España.

Mauro confiesa también lo que hacía el uruguayo y detalla lo que decía el informe que le presentó a la dirigencia catedrática.

Hizo un buen trabajo en Real España, todo funcionaba, pero de la noche a la mañana estaba fuera, ¿perdió la potestad y liderazgo del equipo?

No, no tienen nada que ver, uno de entrenador debe tener rectitud, debe saber qué quiere y sobre todo cómo lo va a lograr; lo que me pasó en el Real España fue injusto y de alguna manera siento que los dirigentes dudaron que yo podía ser campeón. Eso es lo que yo pienso, pero habría que preguntarles. El problema con Daniel Uberti es muy puntual, simplemente a mí no me gustaron muchas cosas que estaban pasando en el equipo, porque el problema en un equipo es que todos las situaciones van a dar al resultado, pero si este no se da quien se va es el entrenador; en otras palabras, todo lo que hacen los miembros de una institución, si es negativo va a repercutir con el despido del entrenador, entonces toda la institución debe estar pendiente de que trabaje el técnico para que tengan resultados. Ese no era el caso del Real España, por eso yo fui puntual y ahí tengo el informe, un informe de siete hojas que le puse en el escritorio al presidente (Elías Burbara) y le dije que era por eso que el España estaban trabajando mal y si no lo corregían nunca iban a ser campeones.

¿Qué era lo que le incomodaba, profe?

Se intentaron meter en mi trabajo, pero yo no dejé, ese es el problema, si usted y yo somos muy profesionales y usted me da su opinión yo decido si la tomo en cuenta o no, porque al final quien paga los platos rotos en una institución es el entrenador, ese es el primero que está listo para irse, entonces cuando yo pongo mi informe de todo lo que está sucediendo yo le dije al presidente: ‘Mire, aquí el gerente de campo parece que fuera administrativo y el administrativo parece que fuera gerente de campo, cuáles son las funciones de cada uno, hágase un manual con las actividades de cada uno de los puestos’. Ahí tienen el error con Portillo, que el gerente de campo le firmó una constancia, ¿por qué? No tiene por qué el gerente de campo firmarle una constancia a un jugador, creo que ya lo corrigieron. Hay cosas que están fuera de las manos del entrenador, si usted como lateral derecho y yo como entrenador le digo, Limber, vaya siempre y usted va a ir siempre, pero si cada vez que llega manda malos centros o regala el balón ya no es responsabilidad mía. En la semifinal contra Platense se falló un penal, yo sé que Cardozo no lo quiso fallar, pero lo hizo, eso está fuera de mi alcance, yo hice que mi equipo se formara en ese partido con 12 oportunidades de gol y no se metió ninguno y Platense pasó a la final por reglamento.

¿Nunca hubo química entre usted y el señor Uberti?

El problema con Uberti fue que al inicio yo traté de darle la oportunidad de que viera mi trabajo, pero el problema comienza con la forma de pensar, él tiene una mentalidad defensiva y yo una ofensiva, entonces empezamos a chocar, cuando eso pasó yo creí que como profesional él iba a respetar mis decisiones pero lo que pasó es que él comenzó a llamar a los directivos diciéndoles que no vamos a triunfar, que ese entrenador no sirve, pero se calló cuando los resultados empezaron a venir; pero cada cosa negativa que sucedía, si empatábamos o algo así me atacaba, hasta una vez que lo saqué de un entreno y le dije que no quería que estuviera allí, así se dio el problema y mi salida. fui yo quien pagó los platos rotos porque ahí está Álvaro Romero, que sin mi autorización lo mandaron para Brasil, yo les dije que no lo había autorizado, entonces que me lo volvieran a traer; reincorporé (Cristopher) Alegría, A Álvaro y a varios cipotes que me habían sacado del equipo.